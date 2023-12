Ile Maurice: «Péna pou fer nanyé ladan» seraient les directives reçues

Plus de 24 heures après la déposition du journaliste de l'express, Narain Jasodanand, pour tentative de meurtre, la police n'a toujours pas enregistré les déclarations des parties concernées, à savoir le témoin Bashir Jahangeer et le suspect incriminé, Amba Manikham, manager chez Air Mauritius. «Péna pou fer nanyé ladan», seraient les directives reçues. «Inn gagn lord dépi lao pou pa fer nanyé», nous confient des sources policières. Les enquêteurs auraient visionné les images des caméras de surveillance. On nous affirme que Narain Jasodanand parlait au milieu de la rue, ce qui aurait failli causer une collision avec la voiture.

Or, selon la loi, même si une personne se trouve au milieu de la route, aucun conducteur n'a le droit de foncer sur un piéton. N'y a-t-il pas d'éléments pour verbaliser un conducteur pour careless driving ? D'autant que d'autres se posent des questions : si les rôles étaient inversés et qu'Amba Manikham se trouvait au milieu de la rue et qu'un simple citoyen avait failli le frôler, n'aurait-il pas été immédiatement verbalisé ou arrêté pour tentative de meurtre ?

Pour rappel, Narain Jasodanand a porté plainte au poste de police de Floréal vendredi, accusant le manager d'Air Mauritius d'avoir tenté de le tuer. Amba Manikham aurait foncé avec sa Mercedes sur le journaliste alors qu'il discutait avec le politicien Bashir Jahangeer à Trou-aux-Cerfs. Le journaliste affirme que c'est un acte de représailles à la suite d'un article qu'il avait écrit et que ce n'est pas la première fois que le manager tente de l'agresser. Le 24 novembre, il faisait son footing à Trou-aux-Cerfs quand ce dernier l'a approché en lui lançant des reproches par rapport à cet article et aurait tenté de l'agresser. Mais la présence d'autres joggers l'en aurait dissuadé.

Avant de partir, il aurait encore proféré des menaces mais le journaliste explique qu'il n'y avait pas prêté attention jusqu'à ce que l'homme tente de foncer sur lui avec sa voiture... Contacté, le témoin Bashir Jahangeer relate que Narain Jasodanand ne se trouvait pas au milieu de la rue. «Lorsque Narain m'a fait signe, je me suis garé pour discuter avec lui. J'étais dans une Mini. Il y avait donc beaucoup de place pour que la berline puisse passer. Plusieurs voitures étaient passées avant cela. Mais le chauffeur a changé sa trajectoire et a bien foncé sur Narain.»