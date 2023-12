Afrique Australe: La SADC visite les postes frontaliers de Kasumbalesa et de Sakania du côté de la République démocratique du Congo et de la Zambie les 20 et 21 novembre 2023

document

Le Secrétariat de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), en collaboration avec la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), a effectué une visite de deux jours aux postes frontaliers de Kasumbalesa et de Sakania entre la République démocratique du Congo et la République de Zambie du 20 au 21 novembre 2023.

Ces visites ont pour objectif de recueillir des informations et des données des deux côtés du poste frontalier, de dialoguer avec les autorités frontalières, les opérateurs, les chauffeurs de camions et d'autres parties prenantes, et d'inspecter les installations aux postes frontaliers de Kasumbalesa et de Sakania. Consécutivement, ces informations permettront d'élaborer une feuille de route détaillée qui devrait servir à la résolution des problèmes persistants au poste frontière de Kasumbalesa.

Ces visites ont été menées par M. Dhunraj Kassee, le directeur chargé de l'industrialisation et du commerce du Secrétariat de la SADC, M. Levy Simatimbe, directeur de station à la frontière de Kasumbalesa du côté de la Zambie ainsi que par M. Aime Kizito, directeur de la station Kilosho à la frontière de Kasumbalesa, du côté de la République démocratique du Congo.

L'équipe du Secrétariat était composée de fonctionnaires des différentes directions, à savoir Industrialisation et commerce, Infrastructure, Finances, Investissement et douanes, l'Organe et des fonctionnaires de GIZ Botswana au titre du projet commercial CESARE. Les autorités chargées des frontières des deux États membres comportaient des représentants des douanes tels que des gestionnaires des frontières désignés responsables des opérations dans les frontières, et provenant des unités de l'immigration, de la sécurité, de la santé dans les ports, des minéraux, entre autres.

%

Les visites ont été effectuées des deux côtés de la frontière et avaient pour but de faciliter l'inspection des opérations frontalières, des installations mises en place pour le stationnement des camions, les contrôles et vérifications, la surveillance, les services et les installations pour la sécurité des chauffeurs de camions, des commerçants transfrontaliers et du public.

On y a constaté de longues files d'attente pour les camions des deux côtés de la frontière, étant donné que le dispositif de stationnement des camions du côté zambien n'a pas été suffisamment développé et n'est pas à même d'accueillir des camions à pleine capacité.

Les deux États membres ont mis en place des comités nationaux de facilitation des échanges (NTFC) et suivent des mesures se rapportant au fonctionnement du système de guichet unique et de gestion coordonnée des frontières. Des caméras sont également installées des deux côtés de la frontière pour surveiller le trafic entrant et sortant de chaque pays, et les agences de chaque pays organise conjointement des inspections. Il est prévu que les deux États membres mettent en place un poste-frontière à guichet unique à Kasumbalesa, l'objectif étant d'appuyer le commerce dans un cadre légal.