Niger: Coopération- Le Président de la Transition reçoit une délégation russe en visite de travail

Le Président de la Transition nigérienne, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani a reçu, dans la matinée de ce lundi 04 décembre 2023, une délégation russe conduite par le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le Colonel Général EVKOUROV LUNUS-BEK et le Vice-ministre M. IVANOV TIMUR. L’information est rapportée par l’Agence Nigérienne de presse, (Anp)

Selon cette source, cette audience s’est déroulée en présence du Premier Ministre, du Ministre d’État de la Défense Nationale, du Ministre d’État de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’administration du Territoire, du Chef d’État-major Particulier du Président du Cnsp ainsi que du ministre, directeur de cabinet du Président du Cnsp. Cette délégation russe, note-t-on, est arrivée à Niamey dans la soirée du Dimanche 03 décembre 2023 pour une visite de travail.

Les russes à Bamako aussi

Par ailleurs, avec Bamako, il a été également question de projets structurants avec une délégation russe juste avec l'étape de Niamey. Si l’on s’en tient aux informations rapportées par le site abamako.com, au -delà du secteur de la défense et de la sécurité, les deux pays entendent cheminer ensemble dans les domaines du développement économique. En réponse aux missions maliennes conduites par le ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou, en Russie en octobre et novembre derniers, le président russe, Vladimir Poutine, a réagi très favorablement en faveur de notre pays.

Une forte délégation de la Fédération de Russie, conduite par le vice-ministre chargé de la Défense et le vice-ministre chargé de l’économie, est arrivée samedi à Bamako. Cette délégation russe a eu une séance de travail avec la partie malienne composée de huit ministres.

À la suite des travaux, précise le confrère, la délégation russe a été reçue en audience au palais de Koulouba par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta. Au terme de cette rencontre, le ministre de l’Économie et des Finances a précisé que les deux vice-ministres étaient accompagnés par des experts dans les domaines de la sécurité, de l’économie et surtout des infrastructures. Selon Alousséni Sanou, l’envoi de cette mission russe fait suite aux visites que la partie malienne a effectuée en Russie au cours comportant ont été signés plusieurs mémorandums d’entente sur la réalisation de certains projets structurants de développement.

Cette mission de haut niveau de la Fédération de Russie, détaillera-t-il, a échangé avec les autorités maliennes sur des projets allant dans les domaines de l’énergie renouvelable, de l’énergie nucléaire, de la médecine, de l’agriculture. Les deux parties ont également abordé la question de l’approvisionnement du Mali en engrais et en produits pétroliers. Les échanges ont également concerné la réalisation du chemin de fer, de deux réseaux de tramways qui doivent traverser la capitale malienne dans les deux sens. S’y ajoute la création d’une compagnie aérienne qui va desservir les différentes capitales régionales et sous-régionales, notamment dans les pays comme le Burkina Faso et le Niger. Sans oublier les projets structurants concernant le secteur minier surtout l’exploitation minière.

Selon le ministre de l’économie et des finances, la mission russe de haut niveau a assuré que le président de la Fédération de Russie a pris bonne note de ces questions de développement.