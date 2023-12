Afrique: Les communautés victimes de la Discrimination basée sur l'Ascendance et l'esclavage (DWD) et la Situation politique, sécuritaire et humanitaire en Afrique de l'Ouest et au Sahel)

document

La journée internationale pour l’abolition de l’esclavage sera célébrée courant décembre 2023 ; cette célébration se tient dans un contexte particulier, marqué par la montée de l’extrémisme violent, des coups d’états, d’une situation sanitaire mondiale dégradée, des violations de droits humains, de la pauvreté, de l’immigration et de changement climatique.

Cette situation impacte considérablement la vie des communautés victimes de la Discrimination basée sur l’Ascendance et l’esclavage (DWD).

Pour rappel, le 25 Juillet 2023, en examinant la situation politique, sécuritaire et humanitaire en Afrique de l’Ouest et au Sahel, le Conseil de sécurité de l’ONU a donné la parole au Représentant spécial du Secrétaire général pour ces régions et au Président de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDAO), MM, Leonardo Santos Simaõ et Omar Alieu Touray. Ces deux responsables onusiens ont, tour à tour, salué la tenue dans le calme de plusieurs élections, mais ont exprimé leur préoccupation quant à l’aggravation de l’insécurité et la situation humanitaire dans la zone.

Les conséquences qui en découlent risquent de plomber tous les efforts déjà consentis avec le nombre important de personnes déplacées, exécutées, persécutées ou violentées dans le Sahel et les pays côtiers.

Dans un pareil contexte, la violation des droits des communautés victimes de la Discrimination basée sur l’Ascendance et l’esclavage (DWD) devient plus fréquente et violente et, les dynamiques qui les sous-tendent se complexifient.

Très préoccupés par cet état de fait, TrustAfrica, l’ANDS et leurs partenaires organisent une table ronde hybride sur la situation des Communautés victimes de Discrimination basée sur l’Ascendance et l’Esclavage (CDWD) en Afrique de l’ouest.

Format : Panel sera hybride. Interprétation vers l’anglais

Lieu : TrustAfrica et en ligne.

Date : Le 11 décembre 2023 à 15h30 GMT

Le lien Pour s’inscrire : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_H9DvL_IMRNyBFqrTv5sY5Q

Chronogramme

Interventions :

-Mot de Bienvenue par Dr Ebrima Sall (TrustAfrica) et Ibrahima Ag Idbaltanat (ANDS)

Panel:

Moderateur : Prof Ibrahima Thioub

Panelistes:

1) Dr Bakary Sambe, Directeur Régional du Timbuktu Institute.

2) Raichatou Wallet, Vice-Présidente de l’Association Temedt, Mali.

3) Brahim Ramdane, Président de la Fondation Sahel, Mauritanie.

4) Woré Ndiaye écrivaine, essayiste et spécialiste en transformation des conflits.

5) Dr Moussa Zangaou, Sociologue, chercheur universitaire, Niger.