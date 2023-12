Madagascar: Forum « D-CLIC Pro » - 350 jeunes, formés au numérique

La 9e édition du Forum « D-CLIC Pro » s'est tenue le 7 octobre 2023 à Antananarivo.

Faciliter la rencontre entre les jeunes talents numériques de l'espace francophone ainsi que les professionnels et créer des opportunités d'emploi alignées avec leurs compétences. Tel est l'objectif de l'édition numéro neuf (9) du Forum « D-Clic Pro ». Mise sur pied par l'Organisation Internationale de la Francophonie à Madagascar, cette édition a vu la participation de 350 jeunes formés pendant l'année 2023 à travers huit villes du pays, à savoir : Antananarivo, Antsirabe, Diego-Suarez, Fianarantsoa, Nosy-Be, Mahajanga, Tamatave et Tuléar. Il conviendrait de noter que ces jeunes ont bénéficié de formation dans des métiers porteurs du numérique tels que le marketing digital, le design, le développement front et back. La formation, quant à elle, a duré neuf mois.

Outre la formation, des séances de table-ronde, axées sur des opportunités professionnelles du numérique ont été organisées entre les jeunes apprenants de la formation D-CLIC et des entreprises. Des rendez-vous de recrutement et de réseautage avec recruteurs et acteurs du monde professionnel ont également été initiés. « Ces rencontres ont pour objectif de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et de valoriser les compétences acquises durant la formation ».

La formation D-CLIC est mise en oeuvre grâce à un partenariat entre l'OIF Madagascar et l'école du digital Sayna. La formation dispensée par cette institution « donne lieu à une reconnaissance d'Etat pour les apprenants qui complètent et valident la formation jusqu'au bout ». Le Forum D-CLIC Pro à Madagascar s'est clôturé par la remise des diplômes aux apprenants ayant complété la formation jusqu'à la certification. L'OIF a récompensé les 10 meilleurs apprenants de la promotion 2023 à Madagascar en leur offrant un portable professionnel, afin de soutenir leur projet d'insertion professionnelle et faciliter leur intégration dans le domaine du numérique.