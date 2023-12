Madagascar: Journée internationale des personnes en situation de handicap - Le sport comme outil de sensibilisation et d'inclusion

Les personnes en situation de handicap restent encore en marge de la société que ce soit dans le monde du sport, de l'emploi et plus particulièrement les femmes et les filles.

Mettre en lumière les personnes en situation de handicap et d'en discuter sur leur vécu, de leur attente et des actions qui devront être faites. Tels sont les objectifs du déjeuner-débat organisé par l'ambassade de France à Madagascar et le Madagascar Paralympic Commitee sur les droits des personnes en situation de handicap en marge de la célébration de la Journée internationale des personnes en situation de handicap, samedi, au Stade Barea à Mahamasina.

Chaque année depuis 1992, la journée du 3 décembre à travers le monde est consacrée pour les personnes en situation de handicap. Elle vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes en situation de handicap dans toutes les sphères de la société́ et à renforcer la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle. Plus de 70 personnes spécialistes et non spécialistes du domaine du handicap, issues de secteurs divers société civile, écosystème sportif, sportifs de haut niveau, présidents de fédération, journalistes, entreprises et fondations, organisations internationales, institutions et professionnels de santé ont pris part à l'évènement. Les échanges riches et dynamiques se sont concentrés autour de trois thématiques : l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, le sport comme outil de sensibilisation et d'inclusion et la particularité des femmes et les jeunes filles en situation de handicap entre violences et invisibilisation.

« Cette journée nous a permis de connaitre un peu plus sur la situation des personnes en situation de handicap et surtout dans le monde du sport car il y a beaucoup de flou. Il y a du potentiel à exploiter pour mettre en lumière les sportifs paralympique » a fait savoir, Jean Michel Ramaroson, président de la fédération malgache de basket. La journée a également permis de mettre en lumière les différents types de handicap et notamment sur les handicaps invisibles avec un chiffre clé à retenir : 80% des handicaps sont des handicaps invisibles.

Inclusion

Plusieurs évènements ont été organisés par le MPC et l'ambassade de France en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports dans le cadre du projet « Favoriser le développement d'une pratique sportive inclusive pour les populations de Madagascar en situation de handicap ». Principalement financé par le ministère des Affaires étrangères français, ce projet durera un an, et sera axé sur trois objectifs : renforcer la structuration de la fédération malgache paralympique, favoriser l'émergence d'une filière entrepreneuriale de production de matériels handisports et sensibiliser le public au sujet du handicap à travers le sport.

Samedi sur les terrains de basket annexe du Stade Barea, les invités ont profité de démonstrations de handisport à travers le basket inclusif avec des personnes porteuses de handicap mental et non handicapées, le basket-fauteuil et le rugby-fauteuil. Certains invités ont également testé le basket-fauteuil lors d'un match inclusif endiablé. Le Conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, Patrick Bosdure, ainsi que les membres du MPC ont honoré de leur présence cet évènement du samedi. Comme le handisport n'est pas encore très connu et reste en marge dans le monde du sport, ce projet aura à coeur de donner une visibilité toute particulière au domaine paralympique à Madagascar.