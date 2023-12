Madagascar: Réélection d'Andry Rajoelina - Investiture le 16 décembre, des invités de marque attendus à Mahamasina

De sources bien informées, le clan Volomboasary prévoit une cérémonie en grande pompe au stade Barea.

Acquise

Malgré les contestations de l'opposition, la réélection d'Andry Rajoelina bénéficie de la reconnaissance de la communauté internationale. Après la proclamation officielle des résultats par la Haute Cour Constitutionnelle vendredi, les messages de félicitations ont fusé. Le président de l'Union des Comores et non moins président en exercice de l'Union Africaine, Azali Assoumani était l'un des premiers chefs d'Etat à avoir félicité le président fraîchement élu.

Actuellement présent à Dubaï pour assister à la COP28, le chef d'Etat des Comores a officiellement félicité Andry Rajoelina. Il n'a également pas manqué de féliciter le peuple malgache et Madagascar pour la réussite du scrutin « dans un cadre serein et de sécurité », estime-t-il. « Monsieur Rajoelina, vous nous avez donné une très belle leçon parce que les changements anticonstitutionnels qu'on est en train de vivre en Afrique, on doit les bannir. Donc votre réussite est une très belle leçon que vous nous donnez, à moi-même et à Macky Sall puisque l'année prochaine on a nous aussi des élections. Nous espérons qu'elles vont se passer dans de bonnes conditions pour rehausser l'Afrique car c'est redorer l'Afrique que nous voulons et que nous estimons », a déclaré le président Azali Assoumani.

De son côté, son prédécesseur à la tête de l'Union Africaine, le président Macky Sall du Sénégal a aussi ouvert son discours à l'Africa Day High Level dans le cadre de la COP28 par un message de félicitations au président Andry Rajoelina en évoquant une « brillante victoire ». Ce dernier a aussi profité de l'occasion pour féliciter le peuple malgache. Même contenu de message pour le président de l'archipel des Seychelles qui a renouvelé son soutien envers le locataire d'Iavoloha tout en exprimant sa disposition à poursuivre la collaboration avec la Grande Île. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire a aussi félicité Andry Rajoelina. Le président du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva a, lui aussi, rencontré le président Andry Rajoelina en marge de la COP28 et l'a félicité pour sa réélection.

Panafricanisme

Actuellement, l'entourage et les partisans du Tanora malaGasy Vonona se projettent déjà vers les préparatifs en vue de la cérémonie d'investiture qui aura lieu au stade Barea Mahamasina le samedi 16 décembre prochain. En effet, le clan Volomboasary envisage organiser une cérémonie en grande pompe. D'après les informations, des invités de marque sont attendus à Tana dans le cadre de cet évènement. Parmi les noms qui circulent figurent le président des Comores Azali Assoumani, le président du Sénégal Macky Sall, le président du Rwanda Paul Kagame qui était déjà présent lors de l'investiture de 2019, le président du Zimbabwe, le Premier ministre mauricien Pravind Kumar Jugnauth, ainsi que d'autres présidents des pays membres de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC).

Il serait même question de la venue de stars et d'artistes de renommée internationale. Ici le conditionnel est de rigueur. Depuis la semaine dernière, une délégation malgache composée entre autres du maire de la ville des Mille Naina Andriantsitohaina, Patrick Rajoelina, Conseiller spécial en charge de la Diplomatie et de la Coopération internationale d'Andry Rajoelina, et de Lova Hasinirina Ranoromaro, a visité plusieurs pays africains pour effectuer un lobbying en ce début du second mandat présidentiel. À travers le trajet réalisé par cette délégation, on peut constater que pour les cinq années à venir, le régime Rajoelina va opter pour une diplomatie stratégique favorisant le panafricanisme et la coopération.