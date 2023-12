Ile Maurice: Une expérience enrichissante pour Liza Bonne et Valentine Paul

Liza Bonne et Valentine Paul ont été, certes, éliminées dès leur entrée en lice en qualifications du tournoi Futures de Geelong mais leur séjour en Australie aura tout de même été enrichissant à bien des égards.

«Nous avons joué sur le court central face aux Américaines (Madison Shields et Delaney Peranich) et il y avait un peu de vent mais ce n'était pas aussi venteux qu'à Melbourne ou on avait disputé des matches d'entraînement. Ce sont des joueuses qui évoluent sur le Beach Pro Tour américain et elles possèdent pas mal d'expérience. C'est une équipe bien rodé», confie Liza Bonne.

«On voit tout de suite qu'elles jouent souvent ensemble. Elles sont très habiles techniquement. Et cela a nous été défavorable», renchérit Valentine Paul.

Liza Bonne reconnaît que sa coéquipière et elle ont pêché à la réception et au service. «Nous avons commis des fautes directes et offert des points à nos adversaires. Toutefois, nous avons bien tenu lors de la premiere partie du second set avant que les Américaines se détachent», dira-t-elle.

Le duo Valentine Paul-Liza Bonne a pu compter sur le soutien de la diaspora mauricienne en terre australienne.

Nos beach volleyeuses ont tiré profit de leur passage en terre australienne car elles ont disputé plusieurs matches d'entraînement. «Nous avons pu jouer contre une paire japonaise puis contre une équipe de Chypre, de Vanuatu. Nous avons appris des exercices spécifiques avec des Australiennes. Cela contribuera à enrichir notre programme d'entraînement», indique Liza.

Outre Geelong, nos compatriotes ont trouvé des sparring-partners à Melbourne et à Sydney.

«C'était une belle expérience. On n'a pas pu aller aussi loin que l'on espérait dans le tournoi mais le fait d'avoir eu ce frottement est bénéfique. A Maurice, on affronte les mêmes adversaires et on n'apprend pas plus que cela. En Australie, on a appris des choses que l'on pourra reproduire», ajoute Valentine.

Les beach volleyeuses mauriciennes ont eu parmi leurs sparring-partners une paire venant de l'île de Chypre.

Elles ont aussi rencontré des membres de la diaspora mauricienne au pays des Kangourous pour lancer un appel aux dons. «Nous devons poursuivre notre levée de fonds parce que nos frais n'ont pas été totalement couverts», souligne Liza. Les deux beach volleyeuses ont aussi tenté d'établir des contacts pour éventuellement retourner en Australie à l'avenir pour des camps d'entraînement.

De retour à Maurice, Liza et Valentine vont poursuivre les entraînements et prendre part au circuit national dont la premiere manche devrait se tenir le 10 décembre. «L'on espère qu'il y aura davantage de filles qui vont s'inscrire au circuit national. Lors des derniers tournois, il n'y avait que deux ou trois paires. Nous aurons aussi l'opportunité d'effectuer un camp d'entraînement avec des Réunionnaises qui seront de passage à Maurice en décembre. Elles ont un bon niveau», dira encore Liza Bonne qui a déjà en ligne de mire le tournoi de la zone 7 qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui est programmé aux Comores fin janvier 2024.