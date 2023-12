Algérie: Presse nationale - Les mesures décidées par le président de la République susceptibles d'imprimer une forte impulsion à la profession

ALGER — Plusieurs journalistes et professionnels de la presse ont salué, dimanche à Alger, les mesures annoncées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors la cérémonie de remise du Prix du Président de la République du journaliste professionnel dans sa neuvième édition, estimant qu'elles sont de nature à imprimer une forte impulsion à la profession et à la presse nationale.

Dans ce cadre, la directrice générale du quotidien francophone "Horizons", Nadia Kerraz, a déclaré à l'APS que les mesures annoncées par le président de la République "sont à même d'imprimer une forte impulsion au secteur national de l'information et à la profession de journaliste", ajoutant que ces mesures confirmaient "l'intérêt accordé par le président de la République au secteur de l'information" et son attachement à promouvoir "le journalisme, à développer la profession et son niveau de performance".

A son tour, le directeur de la publication du journal francophone "La Nouvelle République", Abdelwahab Djakoune, a souligné que ces nouvelles mesures témoignaient de l'attachement du président de la République "à honorer ses engagements relatifs à la promotion du secteur de la presse et de l'information", en ce sens qu'elles tendent "à encourager et à promouvoir le secteur" pour mieux répondre "aux défis posés aux niveaux, national et international".

Pour sa part, le secrétaire général de la Fédération de l'information et de la communication, affiliée à l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Ahmed Bouchareb, a salué ces nouvelles mesures qui "contribueront à promouvoir la profession et à préserver les emplois dans le secteur".

Le Syndicat national des journalistes (SNJ) a salué, par la voix de son SG, Kamel Amarni, ces mesures qui prennent en charge "les préoccupations de la famille médiatique", précisant que ces mesures "impulseront le secteur de la presse et permettront à nombre d'établissements médiatiques de surmonter leurs situations financières difficiles".

De son côté, le président de l'organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA), Youcef Tazir a salué ces mesures qui traduisent "l'intérêt accordé par le président Tebboune à la presse nationale et son souci d'en promouvoir les performances", tout comme elles reflètent l'attachement du président de la République "à la dimension africaine de l'Algérie, en encourageant la presse nationale à couvrir différentes compétitions sportives continentales".

M. Tazir s'est particulièrement, félicité de la décision de baptiser les centres de presse au niveau des stades, de noms de journalistes sportifs.

Le doyen de la faculté de communication à l'Université de Tipasa, Berraïs Khelifa a affirmé que les mesures décidées par le président de la République "contribuent grandement à la promotion de l'exercice médiatique et instaurent une certaine aisance chez les établissement médiatiques nationaux".

Le président Tebboune a annoncé dimanche une série de mesures au profit des médias nationaux, sous forme d'aide indirecte, et ce lors de la cérémonie de remise du Prix du président de la République du journaliste professionnel dans sa 9e édition organisée au Centre international de conférences (CIC) "Abdelatif-Rahal", à l'occasion de la Journée nationale de la presse.

Parmi ces mesures, le président de la République a cité la révision à la baisse des tarifs d'abonnement au fil de l'Agence Algérie Presse Service (APS) au profit des médias nationaux et de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le taux et mesures y afférentes devant être fixés dans le projet de loi de finances complémentaire.

Le Président Tebboune a également décidé une réduction de 33% à 36%, des tarifs d'hébergement des sites électroniques auprès d'Algérie Télécom (AT), parallèlement à l'augmentation de sa capacité, outre la réduction des loyers au niveau de la Maison de la presse.

Le président de la République a également décidé de baptiser les centres de presse au niveau des stades, de noms de journalistes sportifs, et de réduire les prix des billets d'avion d'Air Algérie au profit des journalistes sportifs chargés de la couverture des compétitions africaines.

A cette occasion, le Président Tebboune a décidé de charger le ministre de la Communication et la Direction de la Communication à la Présidence de la République, d'élaborer "une étude pour la relance du Fonds d'aide à la presse" et "une approche pour réguler le marché publicitaire".

Le président de la République a, en outre, chargé le ministre de la Communication de "trouver une solution définitive au dossier des logements sécuritaires de Sidi Fredj".