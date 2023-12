Algérie: Foot/Coupe d'Asie - La sélection palestinienne en stage de préparation à Annaba

ALGER — La sélection palestinienne de football effectue du 12 au 22 décembre un stage de préparation dans la ville d'Annaba, en prévision de sa participation à la Coupe d'Asie des nations qu'abritera le Qatar du 12 janvier au 10 février 2024, a-t-on appris dimanche auprès de la Fédération algérienne de football (FAF).

"Sur proposition de la Fédération algérienne de football, la sélection palestinienne séjournera dans la ville d'Annaba qui est dotée de toutes les infrastructures nécessaires pour garantir à la sélection de ce pays frère d'effectuer un excellent stage.", a précisé l'instance fédérale.

En Coupe d'Asie des nations au Qatar, la Palestine jouera dans le groupe (C), aux côtés de l'Iran, des Emirates Arabes Unis et de Hong Kong, alors que le groupe A est composé du Qatar (pays hôte), du Liban, de la Chine et du Tadjikistan.

Par contre, les sélections d'Australie, d'Ouzbékistan, de Syrie et d'Inde forment le groupe (B), le Japon, l'Indonésie, l'Irak et le Vietnam composent le groupe (D), la Corée du Sud, la Malaisie, la Jordanie, et le Bahreïn joueront dans le groupe (E), tandis que, le groupe (F) comprend l'Arabie Saoudite, la Thaïlande, Kirghizstan et Oman.

24 sélections participent à la Coupe d'Asie, qui permettra aux deux premiers de chaque poule de passer aux 8es de finale, aux côtés des quatre meilleurs troisièmes des six groupes.