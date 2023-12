Algérie: Kara Mohamed Hichem nouveau président de l'AAST

ALGER — M. Kara Mohamed Hichem est le nouveau président de l'Académie algérienne des sciences et des technologies (AAST) en vertu d'un décret présidentiel daté du 20 novembre 2023, indique dimanche un communiqué de cette institution.

"En application des dispositions de la loi 22-02 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022, et conformément au décret présidentiel 23-414 du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, sont investis dans leurs fonctions à l'Académie algérienne des sciences et des technologies M. Kara Mohamed Hichem, président, Mme Djebbari Fatima, vice-présidente et M. Khodja Mohamed, vice-président", précise la même source.

L'Académie algérienne des sciences et des technologies, qui est un organe indépendant à caractère scientifique et technologique, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est placée auprès du Président de la République.