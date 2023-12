Algérie: Personnes aux besoins spécifiques - Exposition de vente de produits artisanaux à Alger

ALGER — L'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC), en collaboration avec l'association "Hirfa wa Amel" (Métier et Espoir) a organisé dimanche à Alger une exposition de vente de produits artisanaux réalisés par des personnes aux besoins spécifiques, à l'occasion de la Journée mondiale de cette catégorie, célébrée le 3 décembre de chaque année.

Cette exposition, tenue au siège de l'AARC à Dar Abdellatif à Alger, a vu par la participation de 20 créateurs, enfants et jeunes aux besoins spécifiques, formés dans divers ateliers d'artisanat d'art dont la mosaïque, la peinture, le repoussage du cuir, l'extraction d'huiles essentielles, les produits cosmétiques et la fabrication d'objets en paillote.

Lors de cet évènement, plusieurs pavillons dédiés à l'exposition de divers produits artisanaux dont la mosaïque, le bois, le cuir et le verre, créés par des mains talentueuses de personnes aux besoins spécifiques ont été aménagés. Aussi, des tableaux artistiques illustrant des thèmes liés à la nature, aux traditions et au patrimoine algérien ont été exposés.

La manifestation a connu, en outre, l'exposition d'une gamme de sacs et portefeuilles en cuir pour et d'autres objets d'usage quotidien, ainsi que des huiles essentielles et des produits cosmétiques fabriqués à partir de matières premières naturelles.

A cet égard, la vice-présidente de l'Association "Hirfa wa Amal", Deraa Linda a indiqué que cette exposition est "le produit et le fruit de l'activité des différents ateliers organisés tout au long de l'année au siège de l'agence à Dar Abdellatif dans les domaines de la mosaïque, du cuir, du dessin la fabrication de meubles en paillotte, sur divers supports et sous l'encadrement de spécialistes et d'artistes".

Elle a estimé que cet évènement constituait une occasion "pour mettre en lumière les énergies, les compétences et les capacités des personnes aux besoins spécifiques dans le domaine de l'artisanat et des métiers traditionnels et encourager ces jeunes talents", ajoutant que l'association, ayant son siège à Cheraga (Alger), vise depuis sa création en 2019 à "accompagner ses enfants et leur apprendre un métier qui les aidera à l'avenir à s'intégrer facilement dans la société, en sus de leur assurer une prise en charge psychologique par des psychologues".

Cette exposition de deux jours, a vu la participation de plusieurs personnes qui ont manifesté leur intérêt pour les créations des personnes aux besoins spécifiques, saluant les efforts de cette catégorie pour s'intégrer et mettre en valeur leurs capacités à rendre service à la société, selon les déclarations de certains visiteurs.