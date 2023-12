Tunisie: Golf | Championnat arabe jeunes et dames à Riyadh - La belle moisson tunisienne

Deux médailles d'or, deux d'argent et une de bronze.

La Tunisie a glané cinq médailles, deux en or, autant en argent et une en bronze au championnat arabe dames et jeunes à Riyadh. La palme revient incontestablement à nos cadets U15 garçons, qui ont dominé littéralement la compétition s'adjugeant les deux titres en individuel et par équipe. Mehdi Ben Youssef a été sacré champion arabe de la catégorie en terminant les trois jours de compétition à la première place avec un total de 220 coups. Ghaith Rhimi a terminé ex aequo à la troisième place avec son coéquipier Salim Haouala obtenant la médaille de bronze grâce à son meilleur score lors de l'ultime journée. L'excellente prestation du trio tunisien a permis à l'équipe tunisienne de remporter le titre par équipe avec un total de 449 coups contre 482 pour l'Egypte et 494 pour l'Arabie Saoudite.

L'équipe minimes garçons U13, composée des deux néophytes Mehdi Khalledi et Hedi Ben Osmane, elle, n'a pas démérité en remportant la médaille d'argent par équipe. L'autre médaille d'argent fut l'oeuvre de la sélection féminine U15 composée de Lina Barhoumi, Lamis Khebour et Yasmine Driss. Elles ont bouclé les trois jours de compétition à la deuxième place totalisant 488 coups, derrière les Emirats et devant l'Egypte, le Liban et l'Arabie Saoudite. Quant aux juniors garçons et dames, ils n'ont obtenu aucune place sur le podium.

%

Résultats

U13 garçons

1- Abderrahmen Adefrawy EGY 148

4- Mehdi Khalledi TUN 156

9- Hedi Ben Osmane TUN 176

U15 garçons

1- Mehdi Ben Youssef TUN 220

2- Med Rawechdeh JOR 225

3- Ghaith Rhimi TUN 233

4- Salim Bouhaouala TUN 233

U18 garçons

1- Kamil Bensouda MAR 209

14- Wissem Zitouni TUN 240

15- Hamed Abdallah TUN 241

18- SamiBen Youssef TUN 249

U15 filles

1- Nouha Ghadi MAR 212

6- Yasmine Driss TUN 244

7- Lamis Khebour TUN 249

8- Lina Barhoumi TUN 250

Dames

1- Sofia Essakali MAR 206

9- Eya Ladhari TUN 241

12- Kenza Ladhari TUN 246