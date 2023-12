Madagascar: « Padel Master Orange » - Le duo Fitia-Miarana confirme, Marin-Corentin renoue avec le titre

Clap de fin pour le circuit Malagasy Pro Padel Tour ce week-end au Lamako Padel Center à Ambatobe.

La saison du Circuit Malagasy Pro Padel Tour (MPPT) a pris fin en apothéose au Lamako Padel Center à Ambatobe avec le dernier tournoi élite, le Padel Master Orange. Après huit tournois passionnants organisés tout au long de l'année, les 16 meilleurs joueurs et joueuses se sont affrontés dans une compétition palpitante, clôturant ainsi une saison marquée par la passion et l'excellence. Le Padel Master a marqué la collaboration réussie entre le MPPTour et l'opérateur Orange, ajoutant une dimension supplémentaire à ce tournoi d'élite. Les amateurs de padel ont eu l'occasion de vivre des moments inoubliables, jouant dans un esprit de convivialité et de fraternité qui a caractérisé toute la saison. La finale masculine a vu Marin Fontaine et Corentin Haener triompher face à Gary Ah-Waye et Nantenaina Rakotobe en deux sets : 6/4-6/2.

La 3ème place a été remportée par Harivony et Mathis, qui ont vaincu Alex et Rizwane par 4/5, 4/2, 4/2. Marin Fontaine, soulignant le niveau élevé de la compétition, a exprimé sa satisfaction pour cette victoire avec un nouveau partenaire, Corentin. Dans la compétition féminine, Fitia et Miarana Robinson ont confirmé leur supériorité en battant Mamitiana et Michela par une victoire nette en deux sets à rien 6/1-6/1. La 3ème place a été décrochée par Miora et Victoria, qui ont remporté la victoire face à Soa et Fitia par 4/2-4/2.

Eugenio Raniriharinosy, un des responsables du MPPT, a souligné l'évolution constante du niveau de compétition et l'augmentation du nombre de participants à chaque tournoi. « Le Malagasy Pro Padel Tour (MPPT) s'est affirmé comme le fer de lance du padel compétitif à Madagascar, réunissant les meilleurs talents du pays pour des compétitions de haut niveau », a-t-il continué. L'événement a été salué comme un moment inoubliable pour les passionnés de padel, marquant la clôture d'une saison exceptionnelle. Eugenio a annoncé le prochain rendez-vous en février 2024 pour l'ouverture de la nouvelle saison, exprimant l'espoir de voir la création d'une Fédération malgache de Padel l'année prochaine.