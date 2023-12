Madagascar: États-Unis - Appel au gouvernement malgache de garantir l'intégrité des futures élections

Les Etats-Unis félicitent le peuple malgache d'avoir exercé ses droits civils et politiques lors des élections présidentielles du 16 novembre à Madagascar.

« Nous prenons acte de l'annonce de la Haute Cour Constitutionnelle de Madagascar confirmant la réélection du président Andry Rajoelina. Les États-Unis réaffirment leur engagement à travailler en coopération avec le président élu Rajoelina, le gouvernement et le peuple de Madagascar pour le développement du pays et pour soutenir le respect des droits de l'homme pour chaque individu. Nous félicitons également le gouvernement et le peuple malgache d'avoir fait en sorte que la journée électorale se déroule dans le calme et la sérénité dans la plupart des régions. Cependant, le processus électoral a soulevé de sérieuses préoccupations qui doivent être abordées pour la paix et le bien-être futur de la nation. De nombreuses parties prenantes, y compris les citoyens malgaches et les observateurs électoraux nationaux et internationaux, ont noté des irrégularités dans le processus électoral. »

Prendre des mesures

« En outre, la plupart des recommandations formulées à la suite des élections de 2018 et 2019 sont restées inappliquées. Nous demandons instamment à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) de prendre des mesures pour remédier à ces lacunes et appelons les autorités malgaches à enquêter de manière approfondie sur toutes les irrégularités et les allégations de fraude, à mettre en oeuvre les réformes nécessaires soulignées par les observateurs internationaux et nationaux, et à répondre aux besoins et aux souhaits des citoyens malgaches. Les États-Unis appellent Madagascar à s'engager en faveur du processus démocratique, de sa constitution et de l'État de droit. Le peuple malgache mérite et attend des élections libres et équitables, organisées pacifiquement, ainsi qu'une bonne gouvernance. Nous demandons instamment au gouvernement de renforcer la confiance dans ses institutions et de garantir l'intégrité des futures élections. Les États-Unis condamnent toute violence et exhortent le peuple malgache à adresser toutes doléances électorales à travers les processus légaux établis à Madagascar. »