Madagascar: Enseignement supérieur - La rentrée universitaire fixée entre le 11 décembre et le 15 janvier

La nouvelle année universitaire est prévue débuter entre le 11 décembre et le 15 janvier auprès des six universités et IST dans tout Madagascar. La rentrée pour les Écoles Doctorales est par contre fixée entre le 15 janvier et le 15 février.

Fin du suspense. La Conférence des présidents d'universités (CPU) a fixé la rentrée pour l'année universitaire 2023-2024. C'est durant cette réunion présidée par le Pr Elia Béatrice Assoumacou, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES) qu'il a été décidé qu'elle se fera entre le 11 décembre 2023 et le 15 janvier 2024 pour les six universités et les trois IST (Institut supérieur de technologie). Cette CPU a également vu la présence des présidents des six universités, des doyens des différentes Facultés, des directeurs des IST ainsi que les directeurs des Écoles doctorales. Les inscriptions pour les L1 au Master se feront par contre jusqu'au 25 janvier 2024. Pour les Écoles Doctorales, la rentrée est fixée entre le 15 janvier et le 15 février 2024. Le MESUPRES invite les étudiants à consulter les tableaux d'affichage pour tout complément d'informations relatives à la nouvelle année universitaire.

Programme

Malgré les cinq mois de suspension pédagogique due à la grève du Syndicat des enseignants chercheurs et chercheurs enseignants (SECES), la majorité des cours sont déjà presque achevés au niveau des six universités, des écoles doctorales et des IST. L'achèvement de l'année universitaire devrait ainsi se faire vers la fin de cette année. De l'autre côté, le SECES ne compte pas abandonner ses revendications. Les pourparlers avec le MESUPRES se poursuivent pour trouver un terrain d'entente aux problèmes qui minent les universités. L'annonce de cette nouvelle année universitaire rassure les étudiants qui ont redouté une année blanche. Ils ont déjà manifesté à maintes reprises pour tirer la sonnette d'alarme.