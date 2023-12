Madagascar: MINAE-PAM - Un partenariat pour améliorer la sécurité alimentaire de 240 000 élèves

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de résilience des systèmes alimentaires pour l'Afrique de l'Est et australe (FSRP), le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage et le Programme Alimentaire Mondial (PAM) viennent de signer un accord de partenariat.

Ce partenariat vise à mettre à l'échelle le programme d'alimentations scolaires basées sur les achats locaux en vue de soutenir la résilience des communautés et des systèmes alimentaires à Madagascar pour un montant total de 40 millions de dollars. Ce projet FSRP a été lancé par la Banque mondiale en 2022 afin d'accroître la résilience des systèmes alimentaires des pays de la région et leur capacité à agir contre l'insécurité alimentaire grandissante. Madagascar fait partie des pays bénéficiaires. Pour ce faire, le ministère en charge de l'Agriculture et de l'Elevage s'engage à soutenir, entre autres, la réhabilitation des infrastructures, la restauration intégrée des paysages, le renforcement des systèmes de développement de la recherche et de l'innovation. La promotion de la coopération régionale et l'accroissement des échanges de denrées alimentaires, ne sont pas en reste.

Appui aux 50 000 producteurs

Toujours dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet, ce département ministériel vient de signer un accord de partenariat avec la PAM (Programme Alimentaire Mondial) pour mettre à l'échelle le programme d'alimentation scolaire basée sur les achats locaux (HGSF). Ce programme ciblera 240 000 élèves répartis dans 800 écoles sur une période de 3 ans. Il appuiera également 50 000 petits producteurs qui serviront de fournisseurs de produits agricoles pour le projet dans 9 régions de Madagascar, à savoir, Anosy, Androy, Atsimo-Andrefana, Atsimo-Atsinanana, Fitovignany, Vatovavy, Analamanga, Vakinankaratra et Itasy. « Ce programme HGSF améliorera non seulement la sécurité alimentaire, la santé et le bien-être des enfants, mais stimulera également l'emploi et créera de nouvelles sources de revenus pour les 50 000 producteurs, qui opèrent à proximité de ces 800 nouveaux marchés », a expliqué le ministre de tutelle, Harifidy Ramilison, lors de la signature de cet accord de partenariat.

Stabilité économique

Et lui d'ajouter qu'en plus de répondre aux besoins nutritionnels des enfants d'âge scolaire, le projet améliorera également la stabilité économique des petits exploitants agricoles en leur donnant accès aux marchés institutionnels et en les aidant à améliorer leur production. En effet, « la lutte contre l'insécurité alimentaire et l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire font partie des grandes priorités de l'Etat malgache. Cet accord de partenariat conclu par les deux parties constitue une étape importante de plus dans cette direction. Ce partenariat atteste de l'excellente collaboration entre le gouvernement de Madagascar et ses partenaires tels que la Banque mondiale, le PAM avec un objectif commun de renforcer la résilience des communautés vulnérables dans le pays », a conclu le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Harifidy Ramilison.