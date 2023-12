Madagascar: Rugby / Coupe de Madagascar - Belle revanche de TAM Anosibe

Les demi-finalistes de la Coupe de Madagascar sont connus à l'issue des matches palpitants qui se sont tenus hier au stade Maki Andohatapenaka. Les affiches sont également dévoilées, notamment la petite finale entre FTM et COSFA, d'une part, et le duel entre USCAR et TAM, d'autre part.

En effet, la journée d'hier a été marquée par la victoire de TAM Anosibe, qui a pris sa revanche sur la formation 3FB de la Santé par 26 à 24. Il s'agit d'une guerre entre ces deux équipes ayant le même niveau. Les ogres d'Anosibe ont pu rectifier leur erreur face à leur tombeur (30-21), lors des quarts de finale du TOP 20. Le duel a été très serré. Chaque équipe a livré un bon niveau technique. TAM avait l'avantage sur des attaques rapides qui ont toujours été récompensées.

Dans le second match, USCAR a eu raison de TFA Anatihazo sur le score de 28 à 26. L'équipe de la Commune a montré qu'elle est capable de remporter cette Coupe. Les gars d'Anatihazo, quant à eux, ont essuyé une deuxième défaite face à USCAR et sont éliminés de la course. La logique a été respectée dans les deux dernières rencontres. L'équipe de FTM Manjakaray, championne de Madagascar en titre n'a fait qu'une bouchée de USA Ankadifotsy sur le score de 52 à 16. L'alerte a déjà été lancée à l'endroit de l'équipe de COSFA, son adversaire en demi-finale car le rêve des Dakarois c'est de réaliser un doublé cette saison. Les Militaires, eux, n'ont pas encore digéré leur échec en finale du TOP 20, face à l'équipe de Manjakaray.

Ils veulent se rattraper avec cette compétition. Lors du match d'hier, TFAM était trop faible pour le COSFA. Malgré la domination des joueurs d'Ankasina à l'entame de jeu, Tiana Faniry et ses coéquipiers sont revenus petit à petit dans le match. Ils ont pu creuser l'écart jusqu'à ce que le score final au tableau soit de 46 à 15. Les demi-finales se dérouleront ce dimanche. FTM ou COSFA, l'une des deux doit quitter l'aventure, tandis qu'entre TAM et USCAR, ce sera l'heure de vérité.