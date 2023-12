Madagascar: Formation et innovation technologique - Partenariat entre Airtel Madagascar et l'EMIT

Un partenariat au service de l'éducation et de l'innovation technologique. Airtel Madagascar et l'École de Management et d'Innovation Technologique (EMIT) de l'Université de Fianarantsoa s'associent en faveur de l'épanouissement des jeunes en leur offrant un environnement d'apprentissage de qualité susceptible de préparer au mieux leur intégration dans le monde professionnel.

Dans le cadre de ce partenariat signé le 29 novembre dernier, Airtel Madagascar va fournir un soutien essentiel aux différents projets d'innovation technologique de l'EMIT.

Novateurs

Et ce, grâce notamment à l'outil Airtel Digital Labs qui a déjà transformé fondamentalement les processus commerciaux de plusieurs entreprises et le quotidien de nombreuses personnes avec la création de plateformes technologiques et de produits numériques novateurs en Afrique. Par ailleurs, Airtel Madagascar organisera régulièrement des ateliers de formation en collaboration avec l'EMIT afin de mieux ouvrir, aux étudiants, la voie vers de nouvelles opportunités professionnelles. Des apports logistiques sont également prévus dans cette collaboration. En effet, l'entreprise fournira des ressources technologiques et des mobiliers à cette prestigieuse école supérieure. Une manière d'offrir aux étudiants de bonnes conditions de travail et un accès à un nombre illimité d'informations pour leur recherche. Les enseignants auront également accès à de nombreux outils pédagogiques.

Acteur dynamique

Avec ce partenariat, Airtel Madagascar confirme son statut d'acteur dynamique dans la réduction de la fracture numérique dans le pays. L'opérateur va ainsi faire profiter le corps enseignant, le personnel administratif et technique, les délégués de classe, les membres du bureau de l'association des étudiants, ainsi que les présidents de clubs au sein de l'EMIT de son réseau et de ses solutions en leur offrant des crédits d'appels mensuels et des forfaits internet. « Ce partenariat ambitieux avec l'EMIT reflète non seulement notre foi en l'avenir technologique dans le pays. Cette collaboration renforcera nos efforts pour offrir des solutions technologiques accessibles et stimulantes pour la communauté éducative », a déclaré Heritiana Randrianarison, directeur général par intérim d'Airtel Madagascar.

Le Dr Hasina Lalaina Rakotonirainy, directeur de l'EMIT Fianarantsoa, a souligné que cet établissement de formation de haut niveau a des impératifs notamment en matière de qualité de la formation et de la recherche scientifique, d'infrastructures et de moyens techniques. « Ce partenariat avec Airtel, une entreprise partageant avec nous la même vision du développement, nous ouvrira à de nombreuses nouvelles opportunités et offrira aux étudiants et au personnel des ressources améliorées pour leur développement académique et professionnel », a-t-il indiqué.

Cette initiative d'Airtel Madagascar s'aligne, en tout cas, avec la vision d'Airtel Afrique d'accompagner les jeunes à développer leur potentiel au-delà de l'imagination.