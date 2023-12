Madagascar: Enseignement technique - L'adéquation formation-emploi, priorisée

L'ajustement de la formation professionnelle aux normes internationales et aux exigences du marché figurent parmi les priorités du ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP).

Les formations dispensées par les centres de formation professionnels se focalisent ainsi sur les filières qui répondent aux attentes du marché du travail comme le transit, la mécanique automobile, l'énergie renouvelable ainsi que bien d'autres encore. « Les formations dispensées doivent répondre aux besoins et aux attentes de chaque région pour préparer les jeunes à leur entrée dans le monde du travail », souligne Gabriella Rahantanirina Vavitsara,ministre du METFP lors de la sortie de la promotion « Amboara » à Ivato. 219 jeunes de l'Institut national de promotion formation (INPF) ont officiellement reçu leur diplôme vendredi dernier.

Cette promotion est la 20ème et a obtenu le diplôme de Brevet d'études supérieur (BTS), de Diplôme de formation professionnelle spécialisée (DFPS) et de Diplôme de formation professionnelle continue après avoir suivi une formation de deux ans. Pour le BTS, ils ont suivi des formations en mécanique automobile, finances et comptabilité, génie mécanique et maintenance industrielle, électronique et informatique industrielle, électrotechnique,génie frigorifique.

Pour le DFPS, 25 étudiants ont suivi des formations en mécanique automobile et 33 en Transit et commerce international. Pour le DFP, ils sont répartis en mécanique automobile, en électricité d'équipements industriels et en froid et climatisation.