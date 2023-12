Afrique: Chine-Monde - Le 5e sommet mondial promeut le développement des médias

Le district de Nanhua-Guangzhou, capitale de la province de Guangdong, accueille du 2 au 6 décembre le 5e sommet mondial des médias, en anglais World Media Summit (WMS), auquel prennent part quelque 450 participants venus de 121 pays du monde.

Initiative de l'Agence Xinhua News (Agence Chine Nouvelle), le sommet qui se tient sur le thème « Renforcer la confiance mondiale et promouvoir le développement des médias » rassemble plusieurs agences du monde, à savoir AFP, Reuters, Tass, Associated Press, Kyoto Agency ainsi que des représentants des agences de presse africaines parmi lesquels l'Agence d'information d'Afrique centrale (ADIAC), éditrice des quotidiens « Les Dépêches de Brazzaville », « Le Courrier de Kinshasa » et de l'hebdomadaire « Les Dépêches du Bassin du Congo ».

Plateforme haut de gamme, essentielle pour l'échange et la coordination des médias du monde, le WMS a pour objectif de promouvoir la coordination et le développement entre les organisations médiatiques en vue d'un monde équitable, équilibré, juste et bénéfique pour l'intérêt de l'humanité.

Le cinquième WMS constitue, pour les organisateurs, une occasion toute indiquée de passer en revue les problèmes et défis auxquels sont confrontés aujourd'hui les médias traditionnels appelés à jouer un rôle important face à la montée des nouveaux médias et la prolifération des Fakes-news dans un contexte mondial bipolarisé du fait des conflits et des crises diverses.

« Les médias ont une responsabilité importante dans la promotion des valeurs de paix, de développement à travers le monde. Le rôle du WMS est d'approfondir la coopération et la confiance mutuelle », a indiqué le président de l'Agence Xinhua, Fu Hua, à l'ouverture du sommet placé sous l'égide du gouverneur de la province de Guangdong, Wang Weizhong.

Selon Fu Hua, il s'agit pour les médias, à travers cette rencontre internationale, de faire entendre des voix positives axées sur la base de l'objectivité et la crédibilité à l'heure du multilatéralisme.

Dans cette optique, les médias doivent tous, a-t-il précisé, oeuvrer dans le respect de l'éthique du journalisme, renforcer le pouvoir de la communication en s'opposant aux fausses nouvelles.

En effet, en dépit du rôle sacro-saint dévolu aux médias, le sommet a fait observer le fait que les journalistes se livrent parfois dans la désinformation au détriment du devoir d'informer foulant ainsi aux pieds la responsabilité sociale qui incombe aussi bien aux médias qu'aux journalistes conformément à leur devoir de rapporter les faits.

« Autrefois, les nouvelles étaient écrites, lues par un rédacteur en chef, corrigées si nécessaire, puis publiées. C'était un mécanisme de contrôle. Aujourd'hui, quiconque prend un micro, utilise un téléphone et dit ce qui lui passe par la tête », a rappelé Akkan Suver, président de la fondation du groupe Marmara du haut de la tribune du 5e WMS.

Il a regretté le fait qu'à la différence des médias traditionnels, notamment les Agences de presse très souvent devancées, les sources dites d'informations virtuelles peuvent ainsi publier toutes les nouvelles qu'elles veulent et de la manière qu'elles l'entendent. Une attitude qui frise une manipulation à laquelle les médias doivent s'abstenir.

Pour contrer la désinformation, les médias doivent interagir et renforcer la coopération à travers des initiatives d'échanges et de partage de contenus dans un respect mutuel. Une option à laquelle adhère positivement Xinhua Agency qui entend offrir des opportunités de formation aux médias partenaires afin de construire un monde juste, équitable et égalitaire pour une communauté de destin partagé.

Evoluer avec le temps présent

Face aux conflits et autres calamités actuelles, la secrétaire des Nations unies, Melissa Fleming, qui intervenait en vidéo conférence à l'ouverture du sommet a pour sa part invité les médias traditionnels de continuer à jouer leur rôle afin de contrer les réseaux sociaux qui exacerbent la paix et la sécurité mondiale.

« Défendre les valeurs de la démocratie et humaniser le monde est un gage pour lutter contre les Fakes news », a-t-elle déclaré, précisant qu'à travers le monde les agences de presse portent un lourd fardeau dans la diffusion des informations juste très souvent confrontées à la vitesse des médias sociaux. D'où son soutien pour enrichir leur ouverture pour être très concurrentiel à l'avènement du numérique.

Pour l'intérêt de l'humanité, les agences doivent de nos jours évoluer avec le temps afin de faire en sorte que trois tiers de la population mondiale ait un accès à elles et bénéficie d'une information fournie en toute objectivité. Atteindre cet objectif passe avant par une mise au diapason des médias sociaux qui diffusent sans aucun filtre à une vitesse incontrôlée.

« Aujourd'hui, la manipulation politique, la désinformation économique et l'érosion culturelle sont toutes fabriquées et diffusées par les médias. Les écrivains, les producteurs de programmes et les commentateurs dignes de confiance sont si peu nombreux dans le monde que l'on peut les montrer du doigt d'un seul coup », a relevé Akkan Suver, affirmant que certains membres des médias sont même payés par des sociétés de relations publiques, une attitude contraire qui dénigre gravement la profession des médias.

C'est autant dire que la presse doit offrir un contenu qui tienne compte de l'intérêt de l'humanité pour changer le paysage médiatique en faisant la différence entre l'interaction humaine et la machine, notamment les nouveaux outils de la communication créés par l'intelligence artificielle.

OEuvrer dans le cadre des objectifs définis

Le WMS se consacre à la promotion de la coopération et du développement entre organisations médiatiques.

Lancée conjointement en 2009 par un groupe d'organisations médiatiques de renommée mondiale, dont Xinhua News Agency, Associated Press, Reuters, TASS, Kyodo News et autres, cette plateforme, a organisé, depuis sa création, les Global Awards for Excellence du World Media Summit en 2014 et 2021, trois programmes de formation destinés aux professionnels des médias dans le monde entier, et plusieurs projets internationaux de bien-être public à grande échelle, tels que le Global Journée de l'information pour les enfants, avec une diffusion mondiale en direct 24 heures sur 24, le Zoom sur le concours photo Poverty Global et les campagnes médiatiques concentrés sur l'Afrique.

Grâce à cette initiative, plusieurs documents importants ont été formulés et publiés. Il s'agit notamment de la « Déclaration conjointe du Sommet mondial des médias », la « Convention du Sommet mondial des médias sur la protection de la propriété intellectuelle liée aux résultats des médias », les « Règles de procédure du Sommet mondial des médias », la « Déclaration de Doha du Sommet mondial des médias », la « Quatrième Réunion du Présidium du Sommet mondial des médias, Consensus de Shanghai », et la « Déclaration conjointe du 4e Sommet mondial des médias ».

Pour rappel, le premier WMS a eu lieu à Pékin du 8 au 10 octobre 2009 avec la participation de plus de 300 représentants de plus de 170 médias de 70 pays et régions. Le deuxième s'était tenu à Moscou du 5 au 7 juillet 2012, attirant plus de 300 des représentants de 213 médias dans 102 pays et régions. Le troisième s'est déroulé à Doha du 20 au 21 mars 2016, avec la participation de plus de 350 représentants d'environ 100 pays et régions. Le quatrième tenu par liaison vidéo à Pékin le 22 novembre 2021, a regroupé près de 400 délégués de plus de 260 médias et les institutions participantes, à la fois virtuel et en présentiel.

Comme pour les précédents, le 5e sommet s'est officiellement clôturé ce 4 décembre par le consensus dit de Ninsha, Guangzhou qui reflète les aspirations des médias dans le cadre de l'approfondissement de la coopération du monde, le développement commun et le destin partagé de l'humanité.