Mali: Les recettes nettes recouvrées évaluées à 1 507,143 milliards au 30 septembre

Conformément aux exigences du code de transparence dans la gestion des finances publiques, approuvée par la loi n°2013-031 du 23 juillet 2013 et de la loi n°2013-028 du 11 juillet 2013 relative aux lois de Finances, modifiées, le ministère de l'Economie et des Finances a publié le rapport de la situation d'exécution financière du budget 2023 qui couvrent les opérations budgétaires du budget général du 1er janvier au 30 septembre 2023.

Selon le document, au 30 septembre 2023, la situation d'exécution des recettes et des dépenses du budget général, sur la base des prévisions rectifiées, se résume ainsi:

- les recettes nettes ont été recouvrées à hauteur de 1 507,143 milliards de FCFA contre 1 188,450 milliards de FCFA et 1 359,034 milliards de FCFA à la même date respectivement en 2022 et 2021. Quant aux dépenses, elles ont été exécutées à hauteur de 1 680,105 milliards de FCFA contre 1 461,651 milliards de FCFA et 1 486,891 milliards de FCFA à la même date respectivement en 2022 et 2021. Le déficit ressort à 172,962 milliards de FCFA contre 273,201 milliards de FCFA et 127,857 milliards de FCFA à la même date respectivement en 2021 et 2022.

En ce qui concerne le poids des services d'assiettes et de recouvrement dans la réalisation des recettes fiscales et non fiscales, entre autres,

%

- la Direction générale des impôts (Dgi) a recouvré 835,306 milliards de FCFA sur une prévision annuelle de 1166,775 milliards soit un taux de réalisation de 71,59% (elle représente 54 % des recettes).

- la Direction générale des Douanes (Dgd) a recouvré 553,103 milliards de FCFA sur une prévision annuelle de 721, 289 milliards de FCFA soit un taux de réalisation de 76,68% (elle représente 35,10 % des recettes) ;

- la Direction nationale des Domaines a recouvré 148,164 milliards de FCFA sur une prévision annuelle de 180,572 milliards soit un taux de réalisation de 82,05 % (elle représente 9,40% % des recettes).

«Pour rappel, dans la Loi de Finances rectificative 2023, les prévisions globales des recettes et des dépenses sont établies respectivement à 2 304,475 milliards de FCFA et 2 994,470 milliards de FCFA, dégageant ainsi un déficit prévisionnel rectifié de 689,995 milliards de FCFA. Sur ces prévisions globales ajustées, le montant pour le budget général s'élève à 2 111,866 milliards de FCFA au titre des recettes et 2 801,861 milliards de FCFA au titre des dépenses », informe le ministère de l'Economie et des Finances.