Afrique: The Banker Awards - Orabank remporte le prix de la Banque de l'année au Burkina Faso, au Gabon et en Guinée Bissau

Orabank Burkina Faso, Orabank Gabon et Orabank Guinée Bissau ont remporté, le 30 novembre 2023, le prix de la « Banque de l'année 2023 » lors de la cérémonie The Bankers Awards du Groupe Financial Times. « Cette prestigieuse distinction, standard de l'excellence bancaire, a récompensé nos trois banques sur leurs capacités à générer des rendements, à avoir un avantage stratégique et à servir leurs marchés », note le groupe bancaire dans un communiqué.

Etienne Kouassi KONAN, directeur de succursale Orabank Burkina déclare en ce sens : « Orabank Burkina est très fière de remporter ce prix pour la 4ème fois. Cette reconnaissance salue, encore une fois, la stratégie de notre banque dans la transformation digitale. Nos clients prennent le pouvoir en étant plus autonomes pour effectuer leurs transactions bancaires ».

Par ailleurs, le directeur général de Orabank Gabon confie que pour la 2ème année consécutive, les efforts de Orabank Gabon sont récompensés. « Notre banque a mis l'accent sur le renforcement de ses actions commerciales pour transformer en clients les prospects des secteurs clés avec lesquels nous n'étions pas en relation, contribuant significativement à l'accroissement de 30% de nos ressources clients et de 58% de notre résultat net », explique Abdoul YOUNOUSSI.

Pour sa part, le directeur de succursale Orabank Guinée Bissau, Bilaly DIARRA rappelle qu'après 2019 et 2022, leur banque est à nouveau primée par cette « prestigieuse édition de Financial Times ». A l'en croire, leurs efforts en matière d'inclusion financière assurant l'accessibilité de leur offre au plus grand nombre, ainsi que leurs actions vers la transformation digitale sont les garants de leur développement commun avec la clientèle.

%

Enfin, Ferdinand NGON KEMOUM déclare : « Notre groupe est encore une fois très fier de compter plusieurs champions dans le millésime 2023 de The Banker, grâce à la confiance de nos clients toujours plus nombreux ». L'administrateur, directeur général du groupe Orabank d'ajouter : « Nous sommes engagés dans un plan stratégique volontariste, avec des équipes qui poursuivent leurs efforts pour atteindre un résultat en ligne avec les objectifs, où l'innovation financière et les nouvelles technologies digitales nous permettrons d'avoir de nouvelles perspectives de croissance. »