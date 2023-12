Tunisie: C3 | Groupe C - 2e journée - APC LOBITO-CA (1-3) - Un tranquille leader

Un air de déjà-vu pour un CA qui capitalise ses temps forts.

Stade 11-Novembre. Pelouse en bon état. Public nombreux. Temps relativement chaud (29°C) mais pluvieux par moments, avec un taux d'humidité avoisinant les 80%. APC-CA (1-3). Buts de Srarfi (47') et (75'), Hamdi Laâbidi (53') et Omrani (csc). Arbitrage d'Adissa Abdul Raphiou Ligali (Bénin). Avertissement: Bikoro.

CA: Moez Hassan, Mohamed Amine Hamrouni, Ameur Omrani, Taoufik Cherifi, Gaith Zaalouni, Ahmed Khélil (capitaine), Wissem Ben Yahia (Arfaoui), Chiheb Laabidi (Adem Garreb), Bassem Srarfi, Taieb Meziani (Federico Bikoro), Hamdi Laâbidi (Youssef Snana).

Une semaine après avoir disposé des Ghanéens de Dreams FC à Radès, le Club Africain a croisé le fer hier avec l'Académica Petróleos Clube do Lobito, du côté de la ville portuaire de Luanda. Et en raison des absences des milieux Ghaith Sghaier et Houssem Souissi, sans oublier la suspension de la pointe nigériane, Kingsley Eduwo, Said Saibi a dû adapter son plan de jeu. Coup d'envoi avec deux onze qui entrent dans le vif du sujet, sans round d'observation. Cependant, c'est le CA qui monopolise le cuir et pose le jeu. 10', grosse occasion clubiste mais Khélil ne cadre pas sa frappe. 22', le CA hérite d'un corner, suite à quoi Chiheb Laâbidi tente un ciseau qui échoit à Khélil dont le heading rase le montant adverse.

Le ton est donné et le CA maîtrise jusque-là. Rien à se mettre sous la dent cependant mais le CA fait le nécessaire jusque-là. 36', dans la surface adverse, Chiheb Laâbidi, puis Khélil butent sur le gardien Bodrick, bien sur ses appuis. 41', Srarfi fixe mais enveloppe un peu trop sa frappe. 45', le portier de l'Academica réalise un exploit sur un tir tendu de Meziani. Pause ensuite, et de retour au terrain, Bassem Srarfi met le CA sur orbite après un premier essai de Arfaoui 47'. Le CA ne lève pas le pied cependant et Hamdi Laâbidi double la mise à la 53'.

%

Le CA est en roue libre. 55', suite à un relâchement clubiste, Ameur Omrani dévie dans les buts de Moez Hassen. 69', Moez Hassen fait le job sur balle arrêtée. 75', le CA tue le match par l'incontournable Bassem Srafi qui triple la mise sur un tir enveloppé. C'est fini pour les Angolais, alors que le CA prend seul la tête du groupe après la victoire de Dreams FC sur Rivers United.