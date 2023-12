Ile Maurice: L'opposition change de stratégie

Leur adversaire est le parti soleil, mais c'est la pluie qui a stoppé l'opposition parlementaire. L'alliance Parti travailliste-Mouvement militant mauricien-Parti mauricien socialdémocrate a dû annuler son meeting prévu hier à Rose-Hill pour marquer la fin d'une série qui avait débuté à Mare-d'Albert.

La déception est grande, dit-on, mais les dirigeants de ces trois partis affirment qu'ils ont pris la bonne décision en se basant sur les prévisions de la météo. Navin Ramgoolam (PTr), Paul Bérenger (MMM) et Xavier-Luc Duval (PMSD) devraient se rencontrer prochainement pour décider s'il y aura un autre meeting au cours de ce mois de décembre. «Nous n'avons pas encore arrêté une date pour notre réunion afin de décider officiellement ce que nous ferons, mais tout laisse croire que ce sera difficile d'organiser un nouveau meeting en décembre en raison des fêtes et de la période pluvieuse», maintient le leader de l'opposition, également le chef du PMSD. Tout laisse croire que le meeting de RoseHill pour les circonscriptions de Beau-Bassin/Petite-Rivière, Stanley-Rose-Hill et Belle-Rose/Quatre-Bornes se tiendra finalement l'année prochaine.

Il est difficile pour cette alliance de réunir la population et les partisans une nouvelle fois durant le prochain weekend dans cette ville. Le Reform Party de Roshi Bhadain y lancera sa campagne électorale lors d'un meeting ce vendredi. Le président du PTr, Patrick Assirvaden, confirme qu'une décision sera prise cette semaine, mais il maintient que le meeting a été uniquement renvoyé, pas annulé. Toutefois, il concède que ce sera difficile d'en organiser un autre en cette période. «Nous rentrons en période de fêtes. De plus, il y aura au moins deux séances parlementaires prochainement qui sont extrêmement importantes.

Nous devons à tout prix nous concentrer sur ces séances pendant lesquelles le gouvernement tentera de passer deux projets de loi controversés. L'un pour protéger des proches et l'autre, plus grave encore, il tente de prendre le pouvoir du Directeur des poursuites publiques pour le mettre entre les mains d'un nominé politique. D'ailleurs, c'est parce que la population sera prise avec les achats et la préparation des fêtes que le gouvernement tente de passer ces lois en catimini. Il est de notre devoir de le dénoncer», insiste le député rouge.

Patrick Assirvaden maintient que le renvoi de ce meeting n'empêchera nullement l'opposition de dénoncer le gouvernement. «Nous déciderons cette semaine de nos activités communes pour dénoncer le gouvernement, surtout avec sa tentative de prendre le pouvoir du DPP.»

Le secrétaire général du MMM, Rajesh Bhagwan, rappelle que ces dernières semaines ont été riches en activités communes. «D'abord, cela a été une bonne décision de renvoyer ce meeting pour des raisons de sécurité. Les trois partis ont organisé ensemble des comités régionaux élargis durant ces dernières semaines. Ces réunions ont donné une indication de la tendance dans les circonscriptions 18, 19 et 20. Les responsables des partis ont pu rencontrer la population de ces régions. Nous allons continuer avec cette campagne de proximité un peu partout jusqu'à notre prochain meeting.» Cependant, il y aura une pause en fin d'année et au début de l'année prochaine.