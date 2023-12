Maroc: Automobile - Les exportations progressent de 30,5% à fin octobre

Les ventes du secteur automobile se sont établies à près de 116,38 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2023, en hausse de 30,5% par rapport à la même période une année auparavant, selon l'Office des changes.

Cette évolution est due à l'accroissement des ventes du segment de la construction (+10,87 MMDH), celui du câblage (+9,64 MMDH) et celui de l'intérieur véhicules et sièges (+1,91 MMDH), indique l'Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

De même, les ventes du secteur de l'électronique et électricité augmentent de 28,4% atteignant 19,33 MMDH à fin octobre 2023 contre 15,05 MMDH à fin octobre 2022. Par ailleurs, les exportations du secteur textile et cuir s'accroissent de 5,5% (+2,07 MMDH) à la faveur de la hausse des ventes des vêtements confectionnés (+1,68 MMDH) et des articles de bonneterie (+446 millions de dirhams (MDH)).

Les ventes des chaussures, quant à elles, baissent de 3,9% (-113 MDH). S'agissant des ventes du secteur de l'agriculture et agro-alimentaire, celles-ci affichent une légère baisse à fin octobre 2023, suite à la baisse conjointe des ventes de l'agriculture, sylviculture et chasse (-486 MDH) et de l'industrie alimentaire (-401 MDH).

En parallèle, les ventes des autres extractions minières reculent légèrement de 2,2% (-102 MDH), alors que les exportations du secteur de l'aéronautique, ont enregistré une quasi-stabilité à 17,65 MMDH.

Les exportations des phosphates et dérivés ont accusé une baisse s'établissant à 57,62 MMDH à fin octobre 2023 (101,79 MMDH à fin octobre 2022). Cette baisse concerne les ventes des engrais naturels et chimiques (-41,1%), de l'acide phosphorique (-46,4%) et des phosphates (-51,8%).