Afrique de l'Est: L'Éthiopie s'apprête à créer des médias transcontinentaux et panafricanistes, déclare le PDG de l'ENA

L'Éthiopie, sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, a travaillé dur pour créer des médias transcontinentaux qui promeuvent le panafricanisme, a déclaré le directeur général de l'Agence de presse éthiopienne (ENA).

Le forum mondial des agences de presse se déroule actuellement en Chine sous le thème "Renforcer la confiance mondiale, promouvoir le développement des médias".

Seife Derebe, directeur général de l'agence de presse éthiopienne, a déclaré que l'Éthiopie avait pris des mesures concrètes pour créer des médias orientés vers l'Afrique et adaptés à l'ère moderne, en citant les investissements considérables en cours dans les infrastructures de médias et de communication.

Il a indiqué que cette année, sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, les deux médias nationaux, l'Ethiopian Broadcasting Corporation (EBC) et l'Ethiopian News Agency (ENA), ont été dotés de complexes médiatiques modernes qui leur permettront de modifier leur contenu dans une perspective africaine.

Donnant un aperçu de l'écosystème actuel des médias, M. Seife a déclaré que "notre planète se trouve dans un état de changement technologique rapide grâce à la transformation numérique et aux marées de la mondialisation qui façonnent le tissu même de l'existence des gens".

Dans ce cas, l'environnement médiatique change profondément en raison du progrès technologique et de l'essor des médias numériques, a-t-il souligné.

"La transformation numérique a également un impact considérable sur l'accélération de l'économie et modifie le mode de fonctionnement des entreprises. Dans le même temps, la transformation numérique crée également de nouvelles opportunités pour les changements sociaux et politiques, même si cela varie d'un pays à l'autre".

Cependant, le PDG a fait valoir que les tendances négatives des médias sociaux ont été largement observées dans de nombreuses parties du monde, principalement en Afrique, pour alimenter les conflits internes et sont devenues un champ de bataille pour créer une polarisation au sein de la société.

"À l'heure actuelle, mon pays, l'Éthiopie, est confronté à ces défis en raison des effets très négatifs de la guerre des médias", a-t-il souligné.

Dans ce cas, Seife a appelé le forum à suggérer des solutions sur la façon dont les médias, principalement les maisons de médias grand public, pourraient surmonter les défis posés par l'évolution des défis émanant des nouvelles technologies dans la génération de l'IA pour l'amélioration de l'humanité.

En outre, le PDG a souligné la nécessité de créer un récit médiatique alternatif dans ce monde, comme avec les BRICS, un bloc émergent largement dirigé par la Chine et d'autres économies majeures.

En outre, nous nous trouvons à un moment critique pour créer un grand récit partagé qui favoriserait la prospérité commune, ce qui est impératif pour contrecarrer le récit médiatique actuel mal intentionné, a ajouté M. Seife.

"Les médias internationaux façonnent largement le récit en recourant à la désinformation, à des contenus trompeurs et à la déshumanisation. Si vous demandez, par exemple, comment les médias internationaux rendent compte des affaires africaines, vous constaterez simplement que le continent est largement dépeint de manière négative".

C'est pourquoi M. Seife a appelé les organismes concernés, en particulier les puissances technologiques émergentes comme la Chine, à jouer un rôle important dans la création d'un récit médiatique commun.

Dans notre histoire moderne, l'Éthiopie met en oeuvre l'initiative Green Legacy, une réponse cruciale et pragmatique pour atténuer la catastrophe climatique mondiale, a déclaré le PDG d'ENA, ajoutant que cette initiative est vraiment un programme phare lancé par Son Excellence le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, en juin 2019 avec un objectif de planter 20 milliards de semis dans une période de quatre ans. Dans ce cadre, le pays a planté plus de 32,5 milliards de plants d'arbres et a battu son propre record de plants et dépassé l'objectif prévu, a-t-il déclaré.

Malheureusement, "les soi-disant récits des médias internationaux éclipsent ce type de réussite africaine", a noté M. Seife.

Selon lui, la plupart des médias nuériques ont pour effet de renforcer les récits basés sur les conflits, d'aggraver la négativité et de jouer le rôle d'adversaires.

Mentionnant le rôle de l'Agence de presse éthiopienne (ENA) dans le paysage médiatique du pays, le PDG a souligné que l'agence fait l'objet d'une réforme en profondeur.

"En tant qu'ENA, nous sommes conscients de la convergence des médias et nous nous efforçons de moderniser, d'automatiser et de numériser nos services afin d'assurer la diffusion de contenus de qualité. Nous avons mis en service un complexe médiatique moderne qui comprend 3 studios de télévision, 4 studios de radio équipés d'instruments et d'installations d'édition et d'enregistrement ultramodernes.

En ce qui concerne l'Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a accordé une grande attention à la mise en place de médias panafricains et transcontinentaux en Éthiopie, et l'ENA jouera un rôle de premier plan pour défendre les intérêts de l'Afrique à cet égard, a-t-il déclaré.