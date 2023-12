Ethiopie: Le lancement du deuxième Sommet africain sur le commerce et l'investissement en Éthiopie

<strong> Addis-Abeba, — Le deuxième Sommet africain sur le commerce et l'investissement (ATIS) a débuté à Addis-Abeba à l'hôtel Sky Light.

Le sommet vise à présenter les réussites et les meilleures pratiques des entrepreneurs et des investisseurs à impact en Afrique.

Lors de son discours d'ouverture, le PDG du Centre d'investissement africain, Abdel Nasser Turki, a déclaré que le sommet offrait une plate-forme de discussion, de communication et d'échange d'informations sur les marchés, et sur l'énorme potentiel de commerce et d'investissement du continent.

Le sommet servira de source de recherche sur l'énorme potentiel de croissance et de réussite des marchés africains, et contribuera à explorer le potentiel de commerce et d'investissement en Afrique.

Le sommet offrira l'occasion aux dirigeants de l'industrie, aux responsables gouvernementaux, aux décideurs politiques, aux experts et aux institutions financières de divers pays d'Afrique et d'ailleurs d'échanger de nouvelles idées et d'explorer des moyens de coopération pour promouvoir la croissance économique et le développement durable et renforcer le commerce et les relations en Afrique. .

Le sommet a accueilli de hauts responsables de pays africains, dont l'Éthiopie, et les intérêts des autres ont été touchés.

Les résultats du sommet devraient contribuer à soutenir les efforts en cours visant à promouvoir une croissance économique durable, l'intégration régionale et à attirer de nouveaux partenariats et investissements étrangers en Afrique.

Il convient de noter que le premier Sommet africain sur le commerce et l'investissement s'est également tenu à Addis-Abeba en juin 2023 dans le but de renforcer les opportunités de commerce et d'investissement en Éthiopie en particulier et sur le continent en général.