Ethiopie: Un accord a également été signé pour prolonger de cinq ans l'Institut Confucius de l'Université d'Addis-Abeba.

L'Institut Confucius (IC) s'est engagé à enseigner le chinois aux étudiants éthiopiens afin de renforcer la coopération éducative et culturelle entre la Chine et l'Ethiopie, et d'améliorer la compréhension mutuelle et l'amitié entre les peuples des deux pays, a déclaré l'ambassadeur de Chine en Ethiopie, Zhao Zhinyuan.

L'Institut Confucius (IC) de l'Université d'Addis-Abeba a célébré aujourd'hui son 10e anniversaire en présence de fonctionnaires et de représentants de l'AUA et du ministère de l'éducation, ainsi que de diplomates et d'étudiants chinois.

Dans son allocution, l'ambassadeur Zhao Zhinyuan a déclaré qu'il y a dix ans, l'institut a commencé à prendre racine à l'université d'Addis-Abeba (AAU).

Grâce aux efforts conjoints persistants de l'université de technologie et d'éducation de Tianjin (TUTE), l'institut est passé d'un jeune arbre à un grand arbre, portant des fruits de talents pour les échanges et la coopération dans de nombreux domaines entre nos deux pays, a ajouté l'ambassadeur Zhao Zhinyuan.

En tant que plateforme universitaire et professionnelle d'enseignement du chinois et d'échanges culturels, l'institut s'est engagé à enseigner le chinois aux étudiants d'Éthiopie dans leur ensemble afin de renforcer l'amitié entre les deux peuples.

%

Le gouvernement chinois attache une grande importance à la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, a déclaré l'ambassadeur, ajoutant que les instituts du monde entier servent de pont d'amitié entre la Chine et le monde, et de lien qui unit culturellement les Chinois et les autres peuples.

Alors que nous avons élevé nos relations au rang de "partenariat stratégique par tous les temps", nous avons besoin de plus en plus de talents capables de parler la langue et de comprendre la culture de l'autre pour une plus grande coopération et des perspectives plus prometteuses", a-t-il déclaré.

Il s'est dit convaincu qu'avec le soutien ferme des deux gouvernements et les efforts conjoints des deux universités, l'institut contribuera encore davantage à l'apprentissage mutuel entre nos civilisations et à la communication entre nos deux peuples.

Le président par intérim de l'université d'Addis-Abeba, Samuel Kifle, a déclaré que l'Éthiopie et la Chine, qui ont atteint un niveau de coopération global et tous azimuts, ont aujourd'hui des intérêts plus imbriqués que jamais.

Pour les étudiants éthiopiens, l'accès à l'apprentissage du chinois, une langue parlée par la deuxième nation la plus peuplée possédant la deuxième plus grande économie, leur offrira de formidables opportunités pour leur réussite future, a-t-il ajouté.

Consciente de cela, l'université d'Addis-Abeba a créé et renforcé sa collaboration avec des universités chinoises et attache une grande importance à la présence de l'Institut Confucius, qu'elle soutient dans la réalisation de son objectif.

"Aujourd'hui, alors que nous célébrons le 10e anniversaire de l'IC à l'AUA, nous visons un objectif encore plus grand, celui de consolider nos réalisations passées et de définir de nouveaux domaines de collaboration dans l'intérêt mutuel des deux nations. En tant que première université phare autonome du pays, l'AUA continuera à se développer et à créer de nouvelles collaborations pour mettre en oeuvre des programmes conjoints, des échanges d'étudiants et de personnel, des recherches conjointes, etc.

L'Institut Confucius restera le symbole de ce que nous pouvons réaliser ensemble grâce à la volonté et au soutien de tous les bureaux concernés.

Il a ajouté qu'il est reconnaissant pour le soutien que l'ambassade a apporté à l'IC et à l'Université d'études étrangères de Beijing (BFSU) pour ouvrir l'enseignement de l'amharique.

L'AUA et l'Université de technologie et d'éducation de Tianjin ont établi un partenariat académique et de recherche en 2011, et l'AUA a ouvert le centre d'enseignement de la langue chinoise la même année en novembre, a-t-on appris.

Un accord a également été signé pour prolonger de cinq ans l'Institut Confucius de l'Université d'Addis-Abeba.