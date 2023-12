Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Violents combats entre M23 et groupes armés locaux à Masisi

De violents affrontements ont opposé, tôt ce lundi 4 décembre, les FARDC et les groupes armés aux rebelles du M23 dans les villages proches de Sake et Mushaki, dans le groupement de Kamuronza, territoire de Masisi (Nord-Kivu). Selon plusieurs sources locales, des tirs d'armes lourdes et légères ont été entendus depuis 5 heures du matin. Ces combats intensifient encore plus le mouvement des populations dans la zone.

Ces affrontements ont été rapportés depuis tôt ce lundi dans les collines surplombant les localités Malehe et Katembe, non loin de Kingi, environ 15 kilomètres de Sake sur l'axe Kilolirwe, mais aussi dans les villages Murambi, Katabiro et ferme Ruvunda, près de Mushaki.

Les détonations ont duré quelques minutes autour de Mushaki. Mais du côté de Sake, des tirs sont entendus sporadiquement, jusqu'en fin de la matinée, précisent les sources de la société civile locale.

Celles-ci parlent de l'attaque simultanée des positions des FARDC par les rebelles du M23, qui ont commencé dimanche, avant de se poursuivre ce lundi.

Sur l'axe Mushaki, ces sources parlent même d'un débordement des rebelles, qui seraient déjà sur des collines proches de cette cité.

Des centaines des familles des déplacés, qui fuient ces combats, affluent déjà dans la cité de Sake et d'autres arrivent dans l'ouest de Goma, précisent ces sources. Cette situation, pour elles, accroit une psychose, notamment à Sake et à Mushaki.