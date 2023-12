Congo-Kinshasa: Campagne électorale à Kinshasa - Un consortium des ONG exhorte les candidats à ne communiquer que sur leurs projets de société

Le consortium CEPAS, INADES Formation, Ebuteli, Acte 2023 et Po Na Congo ont recommandé, dimanche 3 décembre, aux candidats aux prochains scrutins d'axer leur communication de campagne sur les projets de société et non sur des individualités.

Les représentants de ces organisations de la société civile ont fait cette recommandation le même dimanche dans la commune de Masina (Kinshasa).

C'était lors de la deuxième étape de la campagne de sensibilisation sur les outils d'aide au vote, en faveur des jeunes et autres catégories de personnes qui ne s'intéressent pas aux élections, tels que les garçons et filles de rue, communément appelés « Shegués ».

Par ailleurs, ces structures ont appelé les femmes et surtout les jeunes « à voter utile, en faveur d'un projet de société de qualité qui met en évidence les valeurs républicaines, et non sur les biens matériels comme les T-shirts ou autres objets ».