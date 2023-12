Afrique: Macky Sall a présidé le sommet Renewpac de Dakar

Dakar — Le président de la République Macky Sall, a présidé, lundi à Dakar, le sommet Renewpac, une réunion des dirigeants libéraux d'Europe et d'Afrique, qui se tient du 3 au 5 décembre dans la capitale Sénégalaise, a constaté APS .

Cette rencontre, une initiative du groupe Renew Europe au Parlement européen est organisée en collaboration avec des institutions libérales internationales dont l'Internationale libérale, ainsi que des organisations régionales africaines et européennes telles que le Réseau libéral africain, la Fondation Friedrich Naumann, l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe (ADLE), le Parti démocrate européen (PDE), le Groupe Renouveau Europe du Comité européen des régions et le Forum libéral européen.

Le sommet "s'appuie sur les réalisations remarquables de l'agenda stratégique et politique de Renew Europe dans le contexte de la coopération UE-Afrique et fait suite au Sommet 2022 à Marrakech, qui a connu un immense succès", indiquent les organisateurs dans un communiqué.

La même source renseigne que le sommet RENEWPAC 2023 a une mission singulière de réunir les dirigeants libéraux d'Europe et d'Afrique.

"Il se penchera sur les priorités complexes et interdépendantes auxquelles les deux continents sont actuellement confrontés, en mettant l'accent sur le développement durable mais aussi sur un rassemblement dynamique et percutant d'esprits et de voix engagés en faveur d'un changement positif" peut-on également lire dans le document.