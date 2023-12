Afrique: Les Eaux et Forêts du Sénégal et Enabel se liguent pour la gestion intégrée des ressources naturelles

Signature de l’accord de partenariat entre la Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols (DEFCCS) et Enabel, l’agence belge de développement, le vendredi 1er décembre 2023 à Dakar, dans le cadre du Portefeuille Thématique Climat Sahel volet Sénégal.

La planification et la mise en œuvre de stratégies de restauration des terres dégradées (Rtd). C’est l’un des objectifs de l’accord de partenariat que la Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols (Defccs) et Enabel, l’agence belge de développement, ont signé le vendredi 1er décembre 2023 à Dakar.

Entre autres objectifs de cet accord qui entre dans le cadre du Portefeuille Thématique Climat Sahel volet Sénégal, figurent l’appui à la sécurisation foncière ; Le développement et la mise en œuvre des plans de gestion durable. A cela s’ajoute la plantation de bois-village et l’appui en S&E des impacts NDT.

Le communiqué qui donne l’information souligne qu’un renforcement des capacités techniques et opérationnels est prévu pour la mise en œuvre des actions, dont la donation de véhicules et motos destinés aux secteurs de Gossas, Guinguinéo et Birkelane, zones d’intervention du portefeuille climat volet Sénégal.

Afin d’accompagner quatre pays du Sahel, rappelle la même source, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal dans l’atteinte des objectifs de leurs Contribution Déterminée Nationale (CDN), le Portefeuille Thématique Climat Sahel a été lancé en 2022 avec le financement exclusif du Royaume de Belgique à hauteur de 50 millions d’euros.

Une enveloppe qui veut aider à améliorer la gestion intégrée des ressources naturelles et à restaurer durablement les écosystèmes naturels du Sahel dans le cadre de la lutte contre la désertification et les conséquences négatives des changements climatiques et, ce faisant, renforcer la résilience des populations sahéliennes vulnérables.

Les initiateurs de ce projet estiment que l’atteinte de ces objectifs ne pourra être effective qu’avec la participation de différents partenaires, publics ou privés.

Ainsi, dans le cadre de ses activités, poursuivent-ils, le volet Sénégal du portefeuille a signé différentes conventions avec les Agences Régionales de Développement de Kaolack, Fatick et Kaffrine, la Direction de la Gestion et de la

Planification des Ressources en Eau (Dgpre), la Direction de l’Environnement et des Établissements Classés (Deec), le Fonds National de Développement Agro-Sylvo-Pastoral (Fndasp), différentes ONGs.

D’où la pertinence de l’accord signé avec la Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols (Defccs) du Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique logée dans le cercle des partenaires majeurs du portefeuille climat volet Sénégal.