Togo: Interactions positives

2,6 millions de dollars ont été investis au Togo par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) depuis 4 ans pour promouvoir l'agroforesterie.

Un appui accordé via le mécanisme forêts et paysans (Forest and Farm Facility, FFF).

'D'importantes sommes ont été allouées aux organisations de producteurs et ONG pour différentes activités. Pour nous, c'est une manière de montrer l'importance et le rôle que peuvent jouer les arbres au centre d'une exploitation agricole', a déclaré lundi Oyetounde Djiwa, le chef du bureau de la FAO au Togo.

L'agroforesterie est une pratique agricole qui combine la gestion durable des arbres et des cultures sur une même parcelle de terrain.

Cette approche vise à créer des systèmes agricoles plus diversifiés, résilients et durables en intégrant délibérément des arbres et des arbustes aux activités agricoles traditionnelles.