Maroc: COP28 - Le rôle des gouvernements, des banques et des entreprises dans l'accélération de la transition énergétique en débat à Dubaï

Dubaï — Le rôle des gouvernements, des banques et des entreprises dans l'accélération de la transition énergétique a été au centre des discussions lors d'un Side-event, organisé lundi à la COP28 de Dubaï.

Au cours de cette rencontre, organisée par le Groupement professionnel des Banques du Maroc (GPBM), les participants ont souligné l'intérêt d'accélérer la mise en place de solutions permettant d'allouer des fonds aux pays ayant les besoins les plus élevés.

Les gouvernements, les institutions financières internationales régionales, les banques, les entreprises et la société civile ont tous un rôle à jouer pour accélérer cette transition énergétique vers une économie réelle plus durable et respectueuse de l'environnement, ont-ils estimé, notant que la collaboration entre ces parties prenantes est essentielle pour relever efficacement les défis environnementaux mondiaux.

Lors de ces débats, les participants ont examiné les stratégies, les initiatives, les partenariats, les moyens d'accompagnement et de financement, ainsi que les opportunités et perspectives d'investissements verts.

A cette occasion, des exemples concrets d'expériences d'engagement des gouvernements, des institutions financières, des entreprises et des PME à cet effet ont été présentés par les intervenants, qui comprenaient des représentants de banques marocaines et d'institutions financières internationales et régionales.

%

La rencontre, à laquelle ont pris part également des représentants d'autorités de régulation et d'institutions publiques marocaines, a également offert l'occasion d'examiner les perspectives de financement faire évoluer les solutions, notamment pour l'hydrogène vert, les synergies entre les acteurs, ainsi que les changements organisationnels pour opérationnaliser les solutions.

L'événement a permis de mettre en avant de meilleures pratiques d'une variété d'acteurs et de passer en revue des solutions, avec la mobilisation d'acteurs privés, dans le cadre de synergies entre acteurs (entreprises publiques/privées /Institutions financières / grandes entreprises/PME) à la fois des pays du Nord et du Sud.

A noter que le Maroc est présent en force aux travaux de la COP28, avec une délégation de très haut niveau, présidée par SAR la Princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, et comprenant des ministres, des représentants institutionnels, des représentants du secteur privé et bancaire, ainsi que des acteurs de la société civile. Au total, le Royaume est représenté par plus de 700 personnes et une trentaine d'institutions.