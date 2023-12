Maroc: SM le Roi et le Président émirati président la cérémonie d'échange de plusieurs mémorandums d'entente entre le Royaume du Maroc et l'Etat des Emirats Arabes Unis

Abou Dhabi — Dans le cadre de la visite travail et de fraternité que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, effectue aux Emirats Arabes Unis à l'invitation du Chef de l'Etat, SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, le Souverain et le Président émirati ont présidé, lundi au Palais présidentiel "Qasr Al Watan" à Abou Dhabi, la cérémonie d'échange de plusieurs mémorandums d'entente entre le Royaume du Maroc et l'Etat des Emirats Arabes Unis.

Le premier mémorandum porte sur l'établissement d'un partenariat d'investissement dans les projets de TGV dans le Royaume, échangé entre le ministre émirati de l'énergie et des infrastructures, M. Souhail Mohamed Al Mazroui, et le Directeur de l'Office National des Chemins de fer, M. Mohamed Rabii El Khlie.

Le deuxième concerne l'établissement d'un partenariat d'investissement dans le secteur de l'eau, échangé entre M. Souhail Mohamed Al Mazroui et le ministre de l'Equipement et de l'Eau, M. Nizar Baraka, alors que le troisième relatif à l'établissement d'un partenariat dans le domaine du développement a été échangé entre le ministre émirati de l'investissement, M. Mohamed Hassan Souidi et le ministre délégué auprès de la ministre de l'Economie et des Finances, chargé du Budget, M. Fouzi Lekjaa.

Le quatrième mémorandum d'entente conclu entre Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) et le groupe OCP a été échangé entre M. Mohamed Hassan Souidi et le PDG du Groupe OCP, M. Mostafa Terrab, alors que le cinquième concernant l'établissement d'un partenariat d'investissement dans des projets dans le secteur de l'énergie, a été échangé entre M. Mohamed Hassan Souidi et la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Mme Leila Benali.

%

Le sixième mémorandum portant sur l'établissement d'une coopération et d'un partenariat dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche maritime, a été échangé entre la ministre du Changement climatique et de l'environnement, Mme Mariam Bint Mohammad Al Mheiri, et le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, M. Mohamed Sadiki, tandis que le septième, qui vise l'établissement d'une coopération en matière d'investissement dans le secteur des aéroports, a été échangé entre M. Mohamed Hassan Souidi et le ministre du Transport et de la Logistique, M. Mohamed Abdeljalil.

Le huitième mémorandum d'entente, portant sur l'établissement d'une coopération en matière d'investissement dans le secteur des ports, a été échangé entre M. Mohamed Hassan Souidi et M. Nizar Baraka, alors que le neuvième portant sur l'établissement d'un partenariat d'investissement relatif au projet du Gazoduc Maroc-Nigeria, a été échangé entre M. Souhail Mohamed Al Mazroui et la Directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines, Mme Amina Benkhadra.

Le dixième relatif à l'établissement d'une coopération commune dans le secteur des marchés financiers et de capitaux a été échangé entre M. Mohamed Hassan Souidi et la ministre de l'Economie et des Finances, Mme Nadia Fettah, alors que le onzième, qui concerne l'établissement d'un partenariat d'investissement dans le secteur du tourisme et de l'immobilier, a été échangé entre M. Mohamed Hassan Souidi et le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'évaluation des Politiques publiques, M. Mohcine Jazouli.

Portant sur l'établissement d'un partenariat d'investissement dans des projets de Data Center, le douzième Mémorandum a été échangé entre M. Mohamed Hassan Souidi et M. Mohcine Jazouli.

Ces mémorandums, signés par les responsables marocains et leurs homologues émiratis, sont de nature à donner une forte impulsion aux relations de coopération maroco-émiraties et témoignent de la profondeur et de la qualité des relations bilatérales ainsi que de la volonté des deux Chefs d'Etat, SM le Roi Mohammed VI et SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, de consolider le partenariat stratégique multidimensionnel qui lie les deux pays frères.

Cette cérémonie d'échange des mémorandums s'est déroulée en présence des membres de la délégation officielle accompagnant le Souverain, ainsi que de plusieurs hautes personnalités émiraties.