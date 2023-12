Madrid — Le premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a affirmé aujourd'hui, que l'Europe devrait arrêter la politique de deux poids deux mesures concernant ses positions envers la Palestine et l'occupation sioniste .

Sánchez a souligné que la position de l'Espagne est stable, affirmant son soutien au peuple palestinien.

En outre, il a souligné l'importance pour la communauté internationale de voir la guerre comme une "occasion de résoudre le conflit qui couve" tous les quelques années et de progresser vers une solution à deux Etats, soulignant la nécessité pour l'Europe de reconnaître l'Etat de Palestine, qui était déjà reconnu par un grand nombre d'États.

Le Premier ministre espagnol a réaffirmé qu'il est dans l'intérêt de l'Europe de parvenir à la paix le plus rapidement possible au Moyen-Orient pour les motifs moraux des premiers, du fait qu'il faut arrêter la mort de civils et la dernière géopolitique du fait que a stabilité dans cette région importante pour l'Europe se reflétera positivement.

Les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression totale contre la bande de Gaza, qui a débuté le 7 octobre dernier et qui a fait plus de 15 500 citoyens martyrs, dont 6150 enfants, et plus de 4 000 femmes, ainsi que plus de 38 blessés, dans un bilan indéfini.