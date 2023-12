Tunisie: Les affaires étrangères appellent le Conseil de sécurité à intervenir pour mettre fin à la guerre

Ramallah/Palestine — Le ministère des affaires étrangères a dénoncé l'escalade de génocide collectif contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, ainsi que les massacres et les bombardements ciblant les hôpitaux.

Dans un communiqué de presse publié lundi, le ministère a dénoncé le ciblage des maisons, des installations et des civils palestiniens sans défense, ainsi que les tentatives de déplacement des citoyens, les arrestations, les démolitions des maisons et la saisie des terres des palestiniens.

Il a mis en lumière l'escalade des crimes des milices des colons armés dans les terres des citoyens en Cisjordanie occupée, en faveur de l'expansion coloniale.

Récemment, les colons ont ravagé environ cinq dunnums de terres des citoyens dans la Vallée de Jourdain, sous la protection des forces sionistes , le ministère a ajouté.

Le Ministère a mis en garde contre les risques de répercussions de la guerre d'occupation et de son agression totale contre notre peuple, soulignant que les solutions militaires et sécuritaires au conflit et à ses manifestations ont échoué, conduisant à plus de cas de violence et de conflit sanglant, ce qui exige un effort politique et diplomatique international pour résoudre le conflit et faire face à ses conséquences de manière pacifique, conformément au droit international, aux Conventions de Genève et aux principes et normes des droits de l'homme contraignants pendant les conflits et les guerres, loin de la machine de destruction militaire, des guerres, des peines collectives, du nettoyage ethnique et des infractions de déplacement forcé.