Afrique: CAN 2023/ Stade d'Ébimpé - La toiture fait peau neuve

Le stade olympique Alassane Ouattara d'Ébimpé, le plus grand stade des six devant abriter la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations, fait l'objet de toutes les attentions. Après les travaux de remise à neuf de la pelouse et d'autres infrastructures à l'intérieur de l'édifice, c'est la coupole (toiture) de cette gigantesque bâtisse qui subit des travaux d'entretien, depuis quelques jours. Sous la supervision de l'Office national des sports (Ons), l'entreprise sollicitée pour ces travaux de nettoyage est à pied d'oeuvre.

Selon une source à l'Ons, ce grand lavage devrait s'achever le 15 décembre, soit moins de 30 jours avant le début de la compétition. La toiture du stade d'Ébimpé avait été critiquée par de nombreux Ivoiriens, à cause de l'aspect vétuste qu'il présentait, après les dépôts de poussière et autres. Dans quelques jours, tout sera remis à neuf. Rappelons que ce stade de 60 000 places accueillera le match d'ouverture et la finale de la Can, en plus des rencontres du groupe A où évolueront les Éléphants de Côte d'Ivoire.