Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 Décembre 2023

Côte d’Ivoire : Présidence du Pdci Rda- La candidature de Guikahué rejetée

Le porte-parole du candidat Maurice Kakou Guikahué a informé les médias, hier, du rejet de la candidature de ce dernier. « Le dimanche 3 décembre 2023, les cinq candidats, en l’occurrence Noël Akossi Bendjo, Tidjane Thiam, Jean-Marc Yacé, Maurice Kakou Guikahué et Moïse Koumoué Koffi, se sont retrouvés avec le comité de conciliation et de médiation élargi au comité électoral. Au cours de cette rencontre, ils ont été informés des conclusions du rapport d’analyse de leurs dossiers respectifs. De ce rapport du comité électoral, il ressort que le candidat Maurice Kakou Guikahué, chef du secrétariat exécutif et vice-président du Pdci-Rda, remplit toutes les conditions et est éligible au regard des critères des statuts du Pdci-Rda », a révélé le député Konan Marius lors d’un point-presse à Cocody. Avant d’ajouter ceci: « En raison de la procédure de contrôle judiciaire dont il est l’objet, le comité électoral ne peut prendre le risque de lui permettre de compétir pour la présidence du Pdci-Rda». En conséquence, la direction de campagne considère « le rejet de la candidature du professeur Maurice Kakou Guikahué comme arbitraire et infondé ». (Source : Fratmat.info)

Guinée Bissau- Situation de crise politique- Voici « pourquoi » Embalo a dissous l’Assemblée Nationale

La Guinée Bissau, petit pays lusophone d’un peu plus de deux millions d’habitants replonge dans une grave crise politique voire même institutionnelle. Suite à la tentative de coup d’Etat survenue le 1er décembre 2023, le Président Umaro Sissoco Embalo a décidé de dissoudre l’Assemblée Nationale, dominée par l’opposition. Son principal opposant Domingos Pereira, à la tête de l’institution parlementaire dénonce une décision illégale et met le président au défi. Le bras de fer est désormais lancé à un peu plus d’un an de la prochaine élection Présidentielle. De retour de Dubai samedi 02 décembre dans la soirée, le Général Embalo avait tapé du poing sur la table affirmant que ceux qui sont impliqués dans les troubles subiraient des conséquences lourdes. (Source : africaguinee.com)

Guinée : Goumou « titille » les magistrats - « Kèlèfa Sall a connu la déchéance en raison »

Le Premier ministre a lancé des piques ce lundi 04 décembre 2023 à l’association des magistrats. Dr Bernard Goumou qui lançait un colloque international axé sur les droits transitoires, a ouvert une parenthèse sur le cas feu Kèlèfa Sall, un haut magistrat du pays déchu au temps d’Alpha Condé pour son opposition à la réforme constitutionnelle de 2020.Dr Bernard Goumou explique devant d’éminents magistrats de la sous-région que le régime de Transition est une opportunité pour le pouvoir judiciaire de rééquilibrer ses rapports avec l’Exécutif et le Législatif. Il estime que l’Association Africaine des Hautes Juridictions Francophones, a un rôle de régulation et de conseil pour le respect de l’Éthique, de la déontologie et de l’esprit des lois adoptées par les États. (Source : africaguinee.com)

Niger : Rencontre stratégique à Niamey- La Russie et le pays renforcent leurs liens de défense

Le lundi 4 décembre 2023, la délégation russe dirigée par le Vice-Ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le Général-Colonel Lounous-Bek Evkourov a tenu des discussions fructueuses présidées par le Ministre d'État, Ministre de la Défense Nationale, le Général de Corps d'Armée Salifou MODY.Le Ministère de la Défense du Niger, dans une récente annonce sur Facebook, a indiqué que les discussions avec la délégation russe ont principalement porté sur le renforcement des liens de coopération dans le domaine de la défense, sans fournir de détails supplémentaires sur le contenu spécifique de la rencontre. (Source : aniamey.com)

Rca : Bangui- Une situation de plus en plus critique après les inondations

Les réponses tardent à venir alors que la montée de la rivière Oubangui touche une dizaine de quartiers à Bangui. Cette inondation provoque d’énormes dégâts dans la partie sud de la capitale depuis trois semaines. La situation des sinistrés devient de plus en plus alarmante, notamment dans le quartier M’Poko Bac.La petite maison d’Anastasie, une veuve de 35 ans, est complètement à terre. Elle va passer les prochains jours à ciel ouvert avec ses quatre enfants. « On ne sait pas là où dormir, et nos voisins sont dans la même situation. Maintenant, nous allons mourir de faim et de froid par ce que nous avons tout perdu ». Suite à ces inondations, on dénombre déjà 800 maisons écroulées et près de 2000 personnes sont affectées, explique Sébastien Pali, chef du quartier. Le bilan va s’alourdir, car on continue d’enregistrer les sans-abris(Source :Rfi)

Togo : COP 28- Lomé et Amea Power scellent une nouvelle extension de la centrale de Blitta

Au Togo, la centrale solaire photovoltaïque de Blitta, déjà actuellement en extension, va encore connaître un nouveau développement. Le gouvernement et Amea Power ont conclu ce samedi 02 décembre à Dubaï, un protocole d’accord de financement pour la construction d’une nouvelle extension de l’infrastructure, plus grande d’Afrique de l’Ouest. Les documents ont été paraphés en présence du Président de la République, par la ministre déléguée en charge de l’énergie, Mila Aziable, et le n°1 de la société, Hussain Al Nowais, lors d’une cérémonie en marge des travaux de la COP 28. Concrètement, l’accord permettra de doter la centrale d’une d’une capacité supplémentaire de 30 mégawatts et d’un stockage de batterie supplémentaire d’au moins 10 mégawatts heure. Ce qui portera sa capacité totale de production de 70 à 100 Mw. (Source : alome.com)

Sénégal : Linguère- Une bande de voleurs de bétail démantelée par la gendarmerie

Les habitants de Thiargny, Thiel et Barkedji dans le département de Linguère vont certainement pousser un ouf de soulagement suite à l’arrestation de la bande de voleurs de bétail. Ces derniers hantaient leur sommeil depuis plusieurs mois.Dans la nuit du mardi 28 novembre 2023 vers deux heures du matin, les nommés O. Ka , A. Sow et M. Ba ont dérobé deux bœufs dans un hameau situé aux alentours de la commune de Thiargny . Après leur forfait, les voleurs de bétail ont conduit les bêtes volées vers Dahra où ils devaient cacher les bœufs dans une maison clôturée et inhabitée. L'objectif, c'est de les écouler dans le marché hebdomadaire. Malheureusement pour eux. Ils seront interceptés à l’entrée de la ville de Dahra par les gendarmes qui effectuaient une opération de sécurisation. (Source : adakar.com)

Cameroun : Coopération régionale- Le chef de l’Etat gabonais de travail à Yaoundé le mercredi 06 décembre 2023.

Le périple du nouveau président du Gabon le conduit en terre camerounaise le 06 Décembre2023. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, chef du groupe de militaires ayant évincé Ali Bongo du pouvoir le 30 août dernier vient à la rencontre du président Paul Biya, l’un des plus anciens chefs d’Etat de la sous-région Afrique centrale. Cette visite s’inscrit dans la suite de la tournée que le président du Comité de transition et de la restauration des institutions (Ctri) au Gabon effectue depuis sa prestation de serment le 04 septembre 2023 au Palais du bord de la mer. Un véhicule assurera le ramassage des personnes pour la chancellerie tôt le matin du mercredi 06 décembre. (Source : Journalducameroun.com)

Rdc : Présidentielle du 20 Décembre 2023-Un quatrième candidat de l'opposition annonce son désistement

Un quatrième candidat de l'opposition à la présidentielle du 20 décembre en République démocratique du Congo a annoncé dimanche à Kinshasa son désistement en faveur de l'ancien gouverneur du Katanga (sud-est) Moïse Katumbi. « J'ai décidé, dans un élan de sursaut et d'unité nationale (...) d'allier nos forces à la candidature de Moïse Katumbi », a déclaré dans un message lu devant la presse et diffusé notamment sur son compte Facebook le député Delly Sesanga, leader du parti Envol (Ensemble des volontaires pour le développement de la Rdc). (Source :euronews francais)