Burundi: Booster la croissance économique en améliorant les conditions de travail du secteur privé

communiqué de presse

WASHINGTON — Un nouveau projet financé par la Banque mondiale vise à faciliter l'accès au financement des micro, petites et moyennes entreprises et d'améliorer le climat des affaires afin d'augmenter la croissance économique et la création d'emploi au Burundi.

Le Projet pour l'Emploi et la Transformation Economique (PRETE) a été conçu pour répondre aux besoins urgents du secteur privé du pays. Il ciblera prioritairement les bénéficiaires du secteur privé et les institutions publiques contribuant à son développement. Ce projet appuiera les institutions clés pour mener les réformes nécessaires à l'amélioration de l'environnement des affaires, tout en favorisant la création d'un noyau d'entreprises dynamiques grâce à un accès à de meilleures infrastructures productives et équipements technologiques. Ce projet profitera aux entreprises de transformation et de service et à une population plus large de demandeurs d'emploi

« Le secteur privé est le moteur de la croissance économique au Burundi et ce projet répondra à certains défis dont il fait face. L'appui aux institutions burundaises est important pour créer des conditions favorables au développement du secteur privé afin que ce dernier puisse favoriser la création d'emploi et la transformation économique », note Hawa Wagué, Représentante Résidente de la Banque mondiale au Burundi

%

Financé par un don de 100 millions de dollars de l'Association internationale de développement (IDA)* de la Banque mondiale, ce projet vise à améliorer l'accès au financement des micro, petites et moyennes entreprises, en particulier celles détenues par les femmes et les réfugiés tout en augmentant la création d'emplois. L'atteinte des objectifs de ce projet sera mesurée par le nombre d'emplois qui seront créés, le nombre de bénéficiaires qui auront eu accès à des services financiers et les montants des investissements qui contribueront à l'application des pratiques de résilience climatique. Il est attendu à ce que le projet contribue à créer 4 228 emplois directs et 113 000 emplois indirects, et augmentera de 15% le nombre d'emplois existant dans le secteur privé informel.

Le soutien au développement des micros, petites et moyennes entreprises au Burundi passera par un accès aux crédits élargi, plus sûr et moins couteux rendu possible par le renforcement des infrastructures de crédit et la mise en place de nouveaux instruments de garantie bancaire et services financiers numériques. En outre, ce projet permettra à ces entreprises de mieux s'intégrer dans les chaînes d'approvisionnement locales ou internationales.

Le financement du projet PRETE sera mis en oeuvre sur cinq ans.

* L'Association Internationale de Développement (IDA) de la Banque mondiale, créée en 1960, aide les pays les plus pauvres de la planète en leur accordant des dons et des prêts à intérêt très faible ou nul destinés à des projets et des programmes de nature à stimuler la croissance économique, à réduire la pauvreté et à améliorer la vie des plus démunis. L'IDA figure parmi les principaux bailleurs de fonds des 76 pays les plus pauvres de la planète, dont 39 se trouvent en Afrique. Les ressources de l'IDA permettent d'apporter des changements positifs aux 1,6 milliard de personnes résidant dans les pays IDA. Depuis 1960, l'IDA a soutenu des activités de développement dans 113 pays. Le volume annuel de ses engagements a atteint environ 21 milliards de dollars en moyenne au cours des trois dernières années, environ 61% étant destinés à l'Afrique.