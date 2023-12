Afrique: Le groupe de recherche All Eyes on Wagner affirme que la présence russe s'accélère au Burkina Faso

« All Eyes on Wagner », groupe de recherche en source ouverte qui documente l'influence russe en Afrique, publie, ce lundi 4 décembre, une étude sur le Burkina Faso. Les chercheurs notent que, depuis le sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg, en juillet dernier, la présence russe à Ouagadougou s'accélère et que le Burkina Faso se place sous la tutelle de Moscou.

Le 10 novembre dernier, une vingtaine d'hommes en uniformes militaires russes sont vus dans l'aéroport de Ouagadougou. Un avion militaire avait atterri un peu plus tôt. Jeune Afrique a, depuis, indiqué qu'ils étaient logés à l'hôtel Lancaster dans le quartier de Ouaga 2000 et que leur mission était de protéger le capitaine Ibrahim Traoré.

Puis, le 22 novembre, une nouvelle chaîne, Africa Corps, fait son apparition sur Telegram et se présente comme une nouvelle organisation paramilitaire en charge de l'Afrique, une organisation qui a un tout d'un faux nez du pouvoir russe, indique Lou Osborne du groupe All Eyes on Wagner (étude à lire ici).

« Nous, c'est un peu comme ça qu'on le voit. Il se présente comme Africa Corps, il a commencé à créer comme une espèce de vitrine où ce nom est mis en avant. Nous, on pense que ce n'est pas forcément un nouveau Wagner. On pense que c'est vraiment une vitrine qui permet au ministère de la Défense de loger, derrière, un certain nombre de membres du ministère de la Défense, que ce soit armée, Service de sécurité, pour réaliser leur mission au Burkina Faso. Donc, moins indépendant que ce que Wagner avait pu être. Wagner était très indépendant et autonome. Là, on pense que c'est beaucoup moins le cas », estime Lou Osborne.

Africa Corps, une organisation centralisée, l'illustration semble-t-il d'une reprise en main des activités africaines par Moscou.

« Le Burkina se place sous la protection de Moscou »

Lou Osborne, du groupe All Eyes on Wagner

Ils s'adressent, à chaque fois, comme d'habitude, à la fois à la partie sociétale et à la partie sécuritaire.