Congo-Brazzaville: Formation - Des cadres outillés sur les nouvelles technologies photovoltaïques

Une vingtaine d'experts des institutions publiques ont participé le week-end dernier à Brazzaville à une formation axée sur les nouvelles technologies photovoltaïques.

Organisée par la société Tinda Cash SA, cette formation s'est inscrite dans le cadre de la mise en oeuvre du projet « Ignié 2021-2046 d'électrification», un projet d'électrification hybride et extensible via le solaire et la biomasse dans la Zone économique spéciale (ZES) d'Ignié, dans le département du Pool. Sur le plan social, ce projet d'électrification à base de l'énergie propre pourra générer plus de mille emplois directs et indirects. Le déploiement dudit projet contribuera à réduire les déchets ménagers et participer à l'assainissement de la cité industrielle .

Animé par Yahi Abdennour, directeur technique et marketing pour le Nord-africain et les pays francophones de la société J.A.solar, la formation a regroupé vingt et un représentants des ministères de l'Energie et de l'hydraulique, des Développements industriels, des Zones économiques et spéciales ainsi que ceux des sociétés SGI, ENX et J.A.solar. Les participants ont, pendant deux jours, été outillés entre autres, sur des technologies de cellule type PERC qui est une technologie particulière pour les panneaux solaires, consistant à installer une couche supplémentaire de cellules sur le panneau. C'est une avancée majeure dans le domaine du photovoltaïque.

La technologie Topcon de type N a également figuré au menu de la formation. Cette dernière optimise la manière dont les cellules photovoltaïques captent, stockent et transforment l'énergie solaire en électricité.

« Dans le cadre du projet Ignié 2021-2046 de Tinda Cash, nous avons procédé à la formation des parties prenantes. L'objectif était donc de former les participants sur de nouvelles technologies photovoltaïques de J.A. solar, les dernières technologies qui vont être utilisées dans la réalisation dudit projet. Nous avons passé en revue les cellules PERC, TOPCon, IBC et HJT en termes de composition de différence et d'avantage de chaque cellule. Toujours dans le même élan, nous avons aussi des perspectives sur les technologies futures », a expliqué Yahi Abdennour.

De son côté, André N'Keye, l'un des participants, s'est réjoui de la tenue de cette formation qui d'après lui a été de taille. « Nous avons passé deux jours à renforcer nos capacités sur les nouvelles technologies photovoltaïques. Je pense que la formation a été de taille, car nous avons appris les technologies existantes et futures. Cette session d'apprentissage sera bénéfique parce que le solaire chez nous est encore à l'étape embryonnaire. Aussi, dans le cadre du projet Tinda cash 2021-2046, nous allons mettre en application ce que nous avons appris », a-t-il indiqué.

De ce fait, en reconnaissance de la participation des apprenants, un certificat de compétences et d'assiduité leur a été remis en guise d'encouragement et de motivation.