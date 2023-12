Congo-Brazzaville: Gestion des crédits - Le gouvernement tranche le conflit entre les préfectures et les conseils départementaux

Le ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public, Ludovic Ngatsé, a convoqué le 2 décembre à Brazzaville les présidents des conseils départementaux et municipaux pour repréciser à chacun son champ de compétence dans la gestion des crédits alloués dans les secteurs de l'enseignement et de la santé dans les départements.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la décentralisation, le gouvernement a pris, l'année dernière, la résolution d'allouer des fonds au profit des collectivités locales pour leur permettre de réaliser quelques projets d'intérêt social dans les secteurs de l'enseignement et de la santé. Mais les fonds transférés, les premiers, ont suscité dans leur gestion un conflit de compétence avec les préfets de département.

C'est à ce titre que le ministère du Budget, en collaboration avec ceux chargés du développement local ; de la santé et des enseignements général et technique, a convoqué les présidents des conseils départementaux et municipaux des douze départements pour les recadrer. Le ministre leur a rappelé que la gestion de ces crédits spéciaux est du ressort des collectivités locales et non des préfectures. « Il y a une année, le gouvernement avait pris des décrets définissant les modalités de rétrocession des crédits alloués à l'enseignement de base et à la santé.

Ici, il s'agit de repréciser à chacun la gestion de ces fonds afin d'éviter la confusion qui s'est installée entre les préfets de département et les présidents des conseils départementaux et municipaux. Il y a certes des retards dans le décaissement des crédits, mais pour ceux qui ont été déjà alloués aux collectivités locales, il ne doit pas y avoir confusion avec les préfectures », a précisé Ludovic Ngatsé.