Congo-Brazzaville: Droits de l'homme - Une exposition pour sensibiliser la population

La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) a ouvert, le week-end dernier, à Brazzaville la troisième édition de l'exposition des textes et ouvrages sur les droits de l'homme, en vue de conscientiser l'opinion à la question.

La troisième édition de l'exposition sur les droits de l'homme organisée avec l'appui des Nations unies et la société civile se tient sur le thème « L'éducation aux droits de l'homme et à la culture de la paix dans la préservation de la délinquance juvénile ». Elle est initiée dans la cadre de la célébration, le 10 décembre, du 75e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme.

L'édition 2023, qui se tient sur une semaine, vise trois objectifs spécifiques. Il s'agit de sensibiliser la population congolaise à l'importance et au rôle de l'éducation aux droits de l'homme et la culture de paix comme moyen de prévention de la délinquance juvénile, de la promotion de la paix et la sécurité dans nos cités.

La CNDH va aussi saisir l'occurrence pour exhorter les jeunes au rôle qu'ils doivent jouer dans la promotion de la paix et de la sécurité dans les quartiers, mais aussi de solliciter l'appui des organismes du système des Nations unies et des partenaires techniques et financiers. «Dans le cadre des activités de cette troisième exposition des textes et ouvrages sur les droits de l'homme, la CNDH mettra en place des activités innovantes pour prévenir la délinquance et promouvoir les droits de l'homme.

Il s'agit de créer les clubs des droits de l'homme dans les établissements scolaires ayant participé aux conférences et tables rondes, avec la possibilité d'installer des maisons des jeunes », a souligné le président de la CNDH, Valère Gabriel Eteka-Yemet.

Les ouvrages et textes exposés dans l'enceinte du siège de la CNDH portent sur différents droits. Il s'agit, entre autres, des droits à la santé, à l'éducation, droits civils, politiques, sociaux, culturels et environnementaux ainsi que les textes de protection des droits de la femme dont la loi Maman Mouébara. Dans le lot des documents, on note aussi des textes de loi sur la protection des peuples autochtones et des personnes en situation de handicap.

L'ouverture de l'exposition a connu la participation de quelques chefs de missions diplomatiques au Congo, des représentants du Programme des Nations unies pour le développement et des présidents de quelques organismes de la société civile.