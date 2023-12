Congo-Kinshasa: Littérature - Patrick Nzazi publie « Le paysage artistique de la République démocratique du Congo »

Le livre de 150 pages, rédigé par le journaliste Patrick Nzazi basé en France, est un aperçu général de la scène artistique de la République démocratique du Congo (RDC). Il est préfacé par Tiphaine de Mombynes, directrice du Fonds Metis Arts et développement de l'Agence française de développement.

L'objectif du livre « Le paysage artistique de la République démocratique du Congo », a expliqué Patrick Nzazi, est d'établir un diagnostic de la scène artistique congolaise, à travers un bref retour sur son passé, principalement sur le plan organisationnel, de se situer dans le contexte actuel et de se projeter dans le futur. « J'essaie d'apporter ma modeste contribution en termes de propositions pour donner plus d'éclats à cette scène bouillonnante et pleine d'énergie », a indiqué l'auteur.

L'ouvrage permet une découverte de la créativité culturelle de la RDC grâce aux artistes et acteurs qui font rayonner la scène artistique dans différents secteurs : théâtre, musique, danse, arts visuels, littérature, cinéma, etc. Le livre met également en lumière la résilience dont font preuve les artistes et autres acteurs du secteur culturel et artistique congolais. « Loin d'avoir une attitude attentiste, ils tentent de pallier certaines difficultés rencontrées dans l'exercice de leur métier, de la création à la diffusion, en mettant en place plusieurs projets, entre autres, des festivals, des biennales, des centres d'art. Les artistes sont donc au coeur de leur carrière. C'est très important de relever cet aspect », a fait savoir Patrick Nzazi.

Ce dernier, diplômé en sciences de l'information et de la communication, a rédigé plusieurs articles et publié des contributions dans des journaux, magazines et catalogues d'expositions. En outre, il a, entre autres, fait partie de l'équipe de Dak'Art Actu, lors de la 11e édition de la Biennale d'art africain contemporain, DAK'ART 2014. Passionné de culture, Patrick Nzazi a aussi travaillé avec plusieurs structures artistiques et a également apporté sa touche dans plusieurs projets artistiques en RDC.

Fort de cette expérience, a-t-il expliqué, l'auteur du livre a estimé avoir assez de matière pour parler de la scène artistique congolaise dans toute sa globalité et sa splendeur ainsi que de la présenter sous différentes facettes auprès du grand public. « Publier tout cela sous forme d'articles ne suffisait pas. Je devais trouver un autre format. D'où l'idée de la rédaction de cet ouvrage. Ma proximité avec les artistes m'a également permis de mieux comprendre l'organisation de la scène artistique ainsi que son fonctionnement. C'est aussi un moyen pour moi de partager ma vision de ce domaine important avec un public large dont les professionnels de la culture et les autres intervenants », a dit l'auteur.