Afrique: Burundi-Algérie 0-1 - les 'Vertes' terminent le travail et retrouvent le gotha continental

ALGER — La sélection algérienne féminine (A) de football, forte de son large succès décroché en match aller (5-1), signe son retour à la Coupe d'Afrique des nations CAN-2024 pour la première fois depuis 2018, en infligeant au Burundi une seconde défaite (1-0), lundi soir au stade olympique du 5-juillet, pour le compte du 2e et dernier tour (retour).

Comme il fallait s'y attendre, les "Vertes" ont entamé la partie avec des intentions offensives, en assiégeant le camp adverse, ce qui leur a permis de s'offrir la première action dangereuse, sur un tir de Marine Alfreda Dafeur qui a touché la transversale (4e).

Le pressing algérien a fini par payer. La buteuse maison Ines Bentaleb, auteur d'un triplé jeudi lors de la première manche, a conclu une belle action collective (17e), suite à un mauvais dégagement de la défense adverse.

Au moment où tout le monde croyait que les Algériennes allaient dérouler, le Burundi a résisté derrière, en terminant la première avec un retard d'un seul but.

A noter la blessure de la joueuse du milieu de terrain Amira Ould Braham, remplacé à la 25e minute par la sociétaire du FC Nantes (France) Sylia Koui.

Le sélectionneur national Farid Benstiti a apporté deux changements par rapport au onze aligné jeudi, avec la titularisation de la gardienne de but Chloé Yamina N'gazi et l'attaquante Rahima Benaïchouche, en remplacement respectivement d'Amel Salah et Naïma Bouhani.

Les "Vertes" baissent du rythme mais assurent

En seconde période, les Algériennes, contrairement à la première manche, ont pêché par un manque de lucidité devant les buts, ce qui a donné l'espoir au Burundi de croire en ses chances de refaire son retard.

Les joueuses du sélectionneur Alain Olivier Niyunkeko se sont procurées leur seule et unique action du match, grâce à Sandrine Niyonkuru, dont le tir en surface de réparation a été intercepté par Chloé Yamina N'gazi (60e).

Le rythme a nettement baissé en cette deuxième période côté algérien. Les joueuses ont géré leur petit avantage jusqu'au sifflet final de l'arbitre malgache Rosa Hanjavola.

Avec ce succès, l'Algérie valide officiellement son billet pour la 15e édition de la CAN féminine. Les "Vertes" mettent ainsi fin à six années de disette, puisque leur dernière participation remonte à l'édition 2018 disputée au Ghana, marquée par une élimination dès le premier tour de la compétition. L'Algérie comptait auparavant quatre participations au tournoi continental (2004, 2006, 2010, et 2014).

Un peu plus tôt dans la journée, l'Afrique du Sud, tenante du titre, s'est qualifiée en battant à domicile le Burkina Faso (2-0). Lors du match aller, les deux équipes se sont neutralisées (1-1). Les autres qualifiés seront connus au terme des neuf autres matchs prévus mardi.

Au total, 42 nations se sont présentées au starting-block des qualifications de la CAN-2024. L'Afrique du Sud, championne en titre, la Zambie, vice-championne, ont été exemptées du premier tour. Le tournoi final se jouera au Maroc.

Les 20 équipes qualifiées du premier tour ainsi que les 2 équipes exemptées ont pris part à ce deuxième et dernier tour. Les 11 équipes gagnantes se qualifieront pour le tournoi final.

Déclarations

Farid Benstiti (sélectionneur de l'Algérie) : "Pour moi le plus important, c'est le retour de la sélection algérienne féminine en phase finale de la Coupe d'Afrique après six ans d'absence. La phase de qualification a été compliquée à gérer avec des matchs couperet, mais nos joueuses ont bien géré en réussissant notamment les matchs aller. Maintenant il faut penser au tournoi final, j'espère que nous allons programmer plusieurs matchs amicaux, qui vont nous permettre de préparer notre équipe à enchainer les matchs lors de la phase de poules de la CAN 2024. Le troisième volet concerne l'intégration de jeunes joueuses pour apporter de la fraicheur et préparer l'après CAN 2024. Pour notre participation à la CAN 2024, nous aborderons le tournoi avec l'objectif d'aller au bout avec un esprit de gagnant".

Lina Boussaha (milieu offensive de l'Algérie) : "Je suis fière de notre qualification pour la CAN, ça n'a pas était facile aujourd'hui face à une bonne équipe du Burundi. Sachant que l'Algérie ne s'est pas hissée en phase finale de la CAN depuis 2018, cette qualification est une belle étape de progression. Nous avons quelques mois pour bien nous préparer à cette compétition prévue l'été prochain. Nous avons un très bon coach entouré par un staff technique de talent, qui vont nous faire progresser pour réaliser une belle CAN".

Ghaouthia Habiba Karchouni (attaquante de l'Algérie) : "Je suis très contente d'avoir rejoint la sélection nationale et d'avoir décroché cette qualification à la CAN 2024. Le coach Benstiti avec qui j'ai déjà travaillé à Paris m'a beaucoup aidé dans mon intégration. Maintenant, il faut continuer à travailler et progresser tactiquement afin de réaliser un beau parcours à la CAN".

Alain Olivier Niyunkeko (sélectionneur du Burundi) : "Je pense que nous avons raté le match aller en encaissant cinq buts, ce qui a scellé notre élimination. Il y a beaucoup de facteurs qui ont joué en notre défaveur, dont le long voyage. Nos félicitations à l'équipe algérienne pour sa qualification méritée à la CAN 2024. Nous avons une jeune équipe avec une grande marge de progression et nous allons continuer à travailler pour faire mieux lors des prochaines compétitions".

Peace Olga Niyomwungere (capitaine du Burundi) : "Je pense que nous avons fait un meilleur match aujourd'hui même si nous n'avons pas réussi à marquer. Nous sommes tombées sur une très forte équipe algérienne, que je félicite au passage pour sa qualification à la CAN 2024".