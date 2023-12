Angola: Les produits agricoles de l'Angola exposé à l'Expo de Doha

Doha — Le potentiel agricole de l'Angola est exposé à l'Expo/2023 à Doha, capitale du Qatar, dans le but de mettre en valeur les atouts de ce secteur et de trouver des meilleures solutions pour une diversification économique plus efficace du pays, a déclaré la commissaire générale angolaise à l'événement, Albina Assis.

Expliquant les caractéristiques du pavillon angolais à une délégation de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Angola (CCIA), composée d'hommes d'affaires nationaux et étrangers de divers secteurs, Albina Assis a déclaré que le pays avait pour objectif d'exporter des produits agricoles vers Qatar.

Elle a mentionné que la participation angolaise à l'Expo/2023 vise à attirer les investisseurs du Qatar, car c'est un pays avec un potentiel qui intéresse l'Angola, d'où la présence de la CCIA et de la classe d'affaires angolaise à Doha, pour une symbiose, la coopération et des discussions avec le monde des affaires qatari.

La délégation de la CCIA, conduite par son président, Vicente Soares, s'est rendue à Doha pour participer à la 9ème édition de l'exposition « Made in Qatar », qui s'est déroulée du 29 novembre au 2 décembre, co-organisée par la Chambre du Qatar et le Ministère du Commerce et de l'Industrie, et s'est réunie avec des hommes d'affaires locaux et étrangers intéressés par de nouveaux partenariats et opportunités d'affaires.

« Notre exposition est l'horticulture, basée sur l'agriculture. Nous suivons le thème de l'Expo 2023 qui est « Désert vert, vie meilleure » et avec notre propre devise « Planter pour la vie », nous cherchons à montrer notre potentiel, du désert à l'oasis, car nous avons aussi un vaste désert, mais avec la particularité d'être lié à la mer, le désert du Namibe », a-t-elle souligné.

Selon la commissaire générale angolaise à l'Expo, le pavillon de l'Angola a attiré de nombreux visiteurs, probablement parce qu'en plus des images, le contenu exposé comprend des explications en portugais et en anglais, ce qui facilite la compréhension et la connaissance du pays, comme ses programmes, principalement dans le domaine agricole.

Elle a souligné que l'Angola montre sa progression d'une agriculture traditionnelle, essentiellement soutenue par la production familiale, vers une agriculture moderne exposée à la foire.

Albina Assis a indiqué que depuis son inauguration, le 14 novembre, le pavillon angolais a reçu plus de 4.200 visiteurs, un nombre jugé satisfaisant par la délégation angolaise présente à l'événement, sachant que le Qatar a seulement une population estimée à 2.688.000 habitants (données 2021), la capitale, Doha, détenant la majorité de ce nombre, soit 2.382.000 personnes.