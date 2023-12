Algérie: Financement des projets agricoles - Le ministère de l'Agriculture signe une convention-cadre avec l'ABEF

ADRAR — Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a signé, lundi à Adrar, une convention-cadre avec l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF), visant à généraliser le financement des investissements agricoles.

La convention a été signée par la directrice de la programmation et de l'appui économique au ministère, Mme Souad Assaous, et le délégué général de l'Association, M. Rachid Belaid, en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, et ce, en marge la rencontre nationale sur l'investissement agricole, organisée sous le thème "l'agriculture au sud, un atout majeure pour notre sécurité alimentaire", sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

La signature de cette convention intervient également dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations des Assises nationales sur l'Agriculture tenues le 28 février dernier, et relatives au renforcement de la sécurité alimentaire et l'encouragement de l'investissement dans les grands projets agricoles au sud, aux Hauts-plateaux et le renforcement du partenariat.

Les deux parties s'engagent en vertu de cette convention à "coordonner leurs efforts pour atteindre leurs objectifs à travers le renforcement du financement du secteur agricole, la consultation et la coopération entre le secteur agricole et les banques et établissements financiers, en vue de mettre en place des mécanismes de financement encourageant les investissements agricoles, ruraux, forestiers et les industries agroalimentaires".