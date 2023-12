Ile Maurice: Des sportifs du Sud au grand coeur

Apprendre à une personne à pêcher plutôt que de lui donner du poisson, c'est en quelque sorte ce qui guide l'action sociale des membres de Foot Climbers, club de service du Sud de l'île, qui réunit des footballeurs mordus de trekking et d'escalade de montagnes.

Foot Climbers c'est une cinquantaine de footballeurs, pas tous du dimanche (leur fondateur, Adesh Teelwah, évoluait jusqu'à 2007 comme ailier gauche au sein du Club M), qui se réunissaient avant le Covid-19 en weekend ou deux fois la semaine pour pratiquer du Foot Five à l'Hybrid Pro Football Pitch de Rose-Belle.

La pandémie s'étant accompagnée d'une interdiction de pratique des sports collectifs, ils ont décidé de se garder en forme en faisant des marches au grand air en forêt avec leurs familles et amis, des randonnées pédestres et l'escalade de montagnes. «On s'était fixé comme objectif de faire l'ascension de toutes les montagnes de Maurice et nous sommes parvenus au sommet de presque toutes les plus grandes d'entre elles», raconte Adesh Teelwah. Son ami, Ritesh Gujadhur, qui agit comme secrétaire de Foot Climbers, précise que plusieurs membres sont des grimpeurs et des randonneurs pédestres chevronnés car formés en escalade et alpinisme, lui-même étant détenteur du niveau Gold du Duke of Edinburgh Award et président de la Gold Award Holders Association, qui anime des formations de survie à l'intention des jeunes. «C'est un peu la version anglaise des scouts», ajoute-t-il.

%

Lors de la levée des restrictions concernant le sport collectif, il y a trois ans, ils avaient tellement apprécié l'escalade et les randonnées qu'ils ont décidé de les maintenir, tout en reprenant leurs séances de Foot Five. C'est alors qu'ils ont pris le nom de Foot Climbers.

Baume au coeur

Vu l'intérêt qu'ils ont commencé à susciter dans la région, des travailleurs sociaux se sont mis à les approcher et à les inciter à mettre du baume au coeur des personnes démunies, notamment celles vivant au couvent de Rose-Belle. Les membres de Foot Climbers ont alors décidé qu'ils feraient des levées de fonds pour offrir un déjeuner aux résidents de cet établissement pour personnes âgées solitaires.

Les murs de la maison ont commencé à être érigés.

Krishna Molaye, un autre travailleur social, les a sollicités pour leur faire part du cas d'une famille comprenant une grandmère, ses deux fils, sa fille, trois enfants et un nourrisson d'environ six mois vivant dans une cahute recouverte de tôle, sans eau ni électricité, sur un terrain appartenant pourtant à l'aïeule à Rose-Belle. «Ils vivent au jour le jour, travaillant le matin pour manger le soir. Leur unique protection contre les intempéries était une bâche.»

Les membres de Foot Climbers se sont rendus sur place pour un constat et, bouleversés par le sort de cette famille vivant dans des conditions terribles d'insalubrité, ils ont organisé, l'an dernier, à la même époque que la tenue de la Coupe du Monde de Football 2022, une compétition de Foot Five, qui a attiré 32 équipes au départ et 29 après trois désistements, chacune représentant un pays participant à la Coupe du Monde de Football. Le premier prix était un cash price de Rs 30 000 et une réplique de la vraie coupe. Les frais de participation par équipe leur ont permis d'obtenir quelque Rs 46 400. «Nous avons acheté des matériaux pour construire les fondations de la maison sur le terrain de la grand-mère et élever les murs. Nous avons élevé jusqu'à huit rangées de briques. Un maçon de la région est venu nous aider bénévolement.» Plusieurs membres de ce club service ont aussi mis la main à la poche pour aider cette famille, notamment Adarsh Beeharry, qui a tenu à leur offrir des colis alimentaires.

Les Foot Climbers ont non seulement offert à déjeuner aux résidents du couvent de Rose-Belle mais ont aussi assuré le service.

Soutien de parrains

Les Foot Climbers n'ont pu compléter cette maison faute de moyens suffisants. «Et puis, nous ne voulons pas tomber dans l'assistanat. Nous ne sommes pas une organisation non gouvernementale mais un club service. L'important pour nous est de motiver les membres de cette famille pour qu'ils fassent des efforts pour avoir un habitat décent.» Les Foot Climbers ont aussi pu offrir à déjeuner aux résidents du couvent de Rose-Belle. Tout comme ils se sont portés volontaires pour nettoyer les plages de La Cambuse et d'Anse Jonchée.

Foot Climbers organise son tournoi annuel de Foot Five les 9, 10 et 16 décembre et ses membres espèrent qu'avec l'argent qu'ils recueilleront, ils pourront continuer à mener à bien leurs projets. Ils savent pouvoir compter ces jourslà sur le soutien habituel des travailleurs sociaux Pravesh Ramkalawon et Krishna Molaye et du groupe Omarjee. Ces sportifs au grand coeur voudraient annuellement offrir le déjeuner aux résidents du couvent de Rose-Belle. «Tous nos projets sociaux sont liés au sport et nous ferons d'autres levées de fonds.»

Mais un des projets qu'ils comptent essayer de mettre en place l'an prochain, c'est une Green Hunt, calquée sur une chasse au trésor. «Le but principal de ce projet est de motiver les jeunes à être actifs et à les tenir éloignés des fléaux sociaux. Nous projetons de demander aux jeunes de la région d'aller identifier des endroits abandonnés que nous allons nettoyer en leur compagnie et ensuite, nous les encouragerons à mettre en terre des plantes médicinales et décoratives. Ce faisant, ils feront d'une pierre deux coups : cela les maintiendra occupés et ils embelliront l'environnement», déclare Adesh Teelwah.